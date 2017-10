Faze tari: Primul videoclip realizat de o inteligenta artificiala e spectaculos; De acum exista si cafea pentru caini, desi nu e clar de ce le trebuie; Cazul miraculos al unei fetite de 12 ani salvate de lei din mainile rapitorilor

Cafeaua (ca si ciocolata) poate cauza varsaturi, convulsii si chiar moarte cand sunt ingerate de animale de companie. Rooffee, din fericire, nu contine cafea, ci o gramada de plante si legume cum ar fi: radacina de papadie, paducel, cicoare, brusture si morcovi, conform lui Jakutyte. Amestecul este destinat sa fie baut de ambele animale de companie si de oamenii lor. "De asemenea, ajuta cu slabitul nu doar oamenii, ci si animalele de companie. Cainii sunt mai putin fomisti", scrie Vice Trei lei au salvat o fetita etiopiana de 12 ani, pe care un grup de barbati o rapisera pentru a o forta sa se casatoreasca. Animalele s-au pus zid in fata ei si au protejat-o pana la aparitia politiei. "Daca leii nu ar fi aparut, ar fi putut fi mult mai rau. De multe ori, aceste fetite sunt violate si batute sever pentru a accepta casatoria", sustine sergentul care se ocupa de caz, ne informeaza Digi24. Artista de origine chineza Chris Lee a apelat la un parteneriat cu Intel pentru a folosi un algoritm de inteligenta artificiala la realizarea noului sau clip. O inteligenta artificiala dezvoltata in-house de catre Intel a jucat un rol foarte important in materializarea videoclipului realizat pentru melodia "Rainy Day, But We Are Together" a lui Chris Lee. Prin intermediul unor retele neurale, un algoritm a devenit capabil sa reconstituie in 3D si sa urmareasca in timp real miscarile artistei. Fiecare detaliu de pe fata, expresie sau gest s-a reflectat in efecte speciale, noteaza Playtech Pe langa faptul ca si-a pus amprenta definitiv pe industria tehnologiei, defunctul CEO al Apple, Steve Jobs, a fost si un mare pasionat de masini. Marca sa preferata era Mercedes, insa acesta a detinut si un BMW special. Modelul din urma este acum scos la licitatie. Specialistii care se ocupa de licitatie sunt de parere ca pretul cu care automobilul BMW Z8 de 400 de cai va varia intre 300.000 de dolari si 400.000 de dolari, mentioneaza Adevarul Astronomii au utilizat telescopul spatial Hubble pentru a obtine observatii detaliate ale exoplanetei Kepler-13Ab si au descoperit un tip de ''ninsoare'' compusa din dioxid de titaniu (principalul ingredient din cremele pentru protectie solara) care se produce in atmosfera incinsa a planetei, potrivit Descopera Dungile colorate in portocaliu, maro si alb sunt rezultatul compozitiei atmosferice a lui Jupiter, care este in mare parte alcatuita din hidrogen si heliu, dar contine si cristale de amoniac si compusi care-si schimba culoarea atunci cand sunt expusi la SoareAlte surprize pe care Juno le-a dezvaluit de cand a intrat pe orbita in jurul lui Jupiter includ grupurile de cicloane situate la fiecare pol, ne informeaza Playtech