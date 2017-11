Faze tari: Codul de la inceputul filmelor Matrix a fost descifrat; Jacheta inteligenta care vrea acces la contul tau Google; Hubble a descoperit o planeta unde ninge cu zapada metalica

NASA a descoperit cu ajutorul lui Hubble un nou tip de vreme: pe Kepler-13Ab cade un fel de zapada de metal. NASA a facut aceasta descoperire cu Hubble, un telescop mai vechi de un sfert de secol, dar este inca cel mai bun telescop pe care il avem. Kepler-13Ab este o exoplaneta colosala, situata la 1.730 de ani lumina distanta. Este, de asemenea, un membru al unei grupe comune de giganti de gaz, cunoscuti sub numele de "Jupiter fierbinte". Asta inseamna ca orbita este foarte aproape de steaua gazda. Hubble a dezvaluit mai multe detalii despre compozitia lui Kepler-13Ab in timpul acestui proces. In primul rand, Kepler-13Ab este blocata mereu cu o parte spre steaua gazda. Adica, pe o parte a planetei este mereu zi, in timp pe cealalta parte a ei este mereu noapte, scrie Playtech "Ploaia" de caractere verzi de la inceputul tuturor filmelor Matrix a devenit probabil cel mai recunoscut simbol al seriei, simbolizand totodata ca tot universul francizei este o constructie vasta de legaturi, scrie Independent. Deci, ce reprezinta renumitul cod? O ecuatie incredibil de complexa? Pasaje taiate din Heidegger? Afla pe descopera.ro Google si Levi's au pus la vanzare acum Commuter, o jacheta pe care ai un senzor si prin care actionezi asupra telefonului, ca sa nu fii niciodata prea departe de notificari sau conexiunea cu alte persoane. Produsul a fost creat in colaborare de Levi's si Google si a fost prezentat in primavara. Google si Levi's promoveaza "gadgetul" prin persoane cu un ritm de viata activ, ba chiar este excelent pentru cei care merg cu bicicleta, informeaza Playtech Un colier vechi de peste 2.500 de ani a fost gasit ingropat pe un camp din judetul Iasi. Descoperirea a fost facuta de un iubitor de istorie. Barbatul a predat imediat bijuteria autoritatilor si asa a aflat ca este extrem de rara si apartine unei comunitati germanice instarite. Specialistii spun despre bijuterie ca este extrem de pretioasa si ca mai exista doar doua astfel de exemplare, potrivit Digi24 Cainele cantareste doar 1,8 kilograme, iar picioarele sale sunt ciudat de lungi in comparatie cu corpul sau. Fostul stapan al cainelui era mort de aproximativ doua saptamani, astfel ca animalul a fost in pericol sa moara de foame. Chiar daca initial au fost socati, internautii au laudat patrupedul si instictul sau de supravietuire. Postarea s-a viralizat rapid si a fost comentata de peste 1.000 de persoane, conform Click! Rose Juan, o femeie de 50 de ani si mama a cinci copii, traieste de cinci ani intr-un cimitir din capitala Sudanului de Sud, Juba. Ea este una din miile de persoane condamnate sa devina rezidentii cimitirului, dupa ce criza i-a determinat sa isi paraseasca casele, in cautare de hrana. "Vad fantome in vis. Uneori, barbati, femei si copii ma intampina intrebandu-ma de ce traiesc deasupra pamantului", marturiseste femeia, care nu scapa de imaginile mortilor atunci cand doarme, relateaza Stirile ProTV