. Documentele CIA privind o posibila aparitie a lui Adolf Hitler in Columbia, dupa al Doilea Razboi Mondial, au aparut din nou la suprafata in contextul publicarii documentelor secrete cu privire la asasinarea presedintelui american John F. Kennedy. Serviciul de informatii a investigat pista, dar nu a dovedit ca dictatorul nazist s-a ascuns in aceasta tara din America Latina. Potrivit unei note, au existat informatii despre un barbat care traia in Columbia si "semana foarte bine cu Adolf Hitler si sustinea ca e el", relateaza Digi24 Muntii Carpati se pot vedea din Centrul Capitalei, fenomenul meteo fiind unul rar, arata meteorologii. Potrivit acestora, fenomenul atmosferic se datoreaza densitatii aerului si lipsei norilor. Concret, fenomenul apare in sezonul rece, spun specialistii. "E o situatie speciala, muntii cumva se reflecta din aerul rece. Cand aerul este foarte dens, se poate vedea refractia", a aratat Mihai Tinu, citat de Adevarul Sergi Santos, inventatorul unui robot sexual pe nume Samantha, spune ca este pregatit sa-si extinda familia de silicon cu crearea unui copil, folosind o imprimanta 3D. El intentioneaza sa-si lege trasaturile cu Samantha in sistem pentru a produce un descendent hibrid. Daca ceea ce vrea sa faca, adica un copil din silicon, va avea rezultatul dorit, aceasta va fi o premiera. Nu neaparat pozitiva sau negativa, dar o premiera, scrie PlayTech . unetele sinistre au fost inregistrate de navetele spatiale dotate cu instrumente capabile sa capteze emisii radio. Aceste sunete, odata convertite in unde sonore, pot fi percepute de urechea omului. Sunetele cosmosului sunt cel putin sinistre, multa lume simtind fiori reci pe sira spinarii cand le asculta. Playlist-ul "Sunetele Ciudate din Sistemul Solar" include 22 de fragmente ale "sunetelor spatiale", mentioneaza Libertatea . Un nou sistem endoscopic asistat de calculator, care detecteaza semnele de tumori sau de crestere a cancerului de colon, este un inceput promitator pentru detectarea cancerului din timp. Mori si colegii sai au testat noul sistem pe 250 de pacienti. Sistemul de diagnosticare a fost instruit folosind mai bine de 30.000 de imagini de polipi colorectali, fiecare amplificata de aproximativ 300 de caracteristici ale polipului, pe care le compara cu cunostintele existente, in mai putin de o secunda, scrie PlayTech