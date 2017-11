Elvetia: Un whisky degustat la pretul de peste 8.500 de euro paharul era un fals

Whiskyul Macallan din 1878 din care un chinez a degustat in luna august un pahar care l-a costat 9.999 de franci elvetieni (8.589 euro) intr-un hotel din statiunea de sporturi de iarna Saint-Moritz era un fals, potrivit site-ului de informatii 20minuten.ch, relateaza joi AFP.

Contactat in mai multe randuri de AFP, Hotelul Waldhaus care i-a vandut clientului sau aceasta bautura nu a raspuns, dar a publicat joi pe pagina sa de Facebook un articol al site-ului de informatii elvetian.

Acest hotel are in incinta sa un bar numit "Devil's Place", inscris in Guinness Book pentru colectia sa fara echivalent de tipuri de whisky. Acesta propune circa 2.500 de tipuri de whisky, care se vand la preturi intre sapte si 9.999 de franci elvetieni pentru o doza de doi centilitri, potrivit Agerpres.