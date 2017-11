Faze tari: A fost descoperita una dintre cele mai mari zburatoare de pe Pamant. A trait in urma cu 70 de milioane de ani si avea marimea unui avion; Doi pasageri care nu se cunosteau au facut sex in avion, chiar pe scaunele lor; Extraterestrii ar putea sa ne semene mai mult decat am vrea

Ramasitele unui pradator zburator urias care se hranea cu pui de dinozauri au fost descoperite in Mongolia. Reptila ce avea dimensiunile unui avion a trait in urma cu 70 de milioane de ani si avea o deschidere a aripilor de 11 metri, fiind considerata una dintre cele mai mari zburatoare din istorie. Datorita marimii sale, animalul s-ar fi hranit cu mici dinozauri care erau obisnuiti in perioda Cretacicului tarziu. Mail Online noteaza ca animalul ar fi facut parte din familia pterozaurilor, un grup de reptile gigantice care au trait in aceeasi perioada cu dinozaurii, potrivit descopera.ro Doi pasageri - un barbat de 38 de ani si o femeie de 48 de ani - care nu se cunosteau inaintea zborului au fost surprinsi de ceilalti pasageri cand faceau sex pe locurile lor din avion, desi in aeronava erau mai multi copiii. Incidentul a avut loc la bordul unui zbor Los Angeles - Detroit al companiei americane Delta Airlines, potrivit stirileprotv.ro. Whiskyul Macallan din 1878 din care un chinez a degustat in luna august un pahar care l-a costat 9.999 de franci elvetieni (8.589 euro) intr-un hotel din statiunea de sporturi de iarna Saint-Moritz era un fals, potrivit site-ului de informatii 20minuten.ch, relateaza joi AFP. Acest hotel are in incinta sa un bar numit "Devil's Place", inscris in Guinness Book pentru colectia sa fara echivalent de tipuri de whisky. Acesta propune circa 2.500 de tipuri de whisky, care se vand la preturi intre sapte si 9.999 de franci elvetieni pentru o doza de doi centilitri, potrivit Agerpres Un barbat care accidental a ramas incuiat intr-o incapere frigorifica dintr-un supermarket, timp de o noapte, a incercat sa "profite" de situatie si a consumat cat mai multa bere a putut, in loc sa cheme ajutor. Intamplatea a avut loc marti noaptea in Marshfiel, Wisconsin. Barbatul de 38 de ani a ramas inchis in frigiderul de bere dintr-un supermarket de la ora 23:50. Potrivit Indy100, barbatul a incercat sa deschida usa si a strigat putin timp dupa ajutor, insa a renuntat foarte usor, potrivit digi24.ro Suntem obisnuiti cu extraterestri marca Hollywood, monstruosi si desprinsi din cele mai urate cosmaruri, insa un nou studiu ar putea arata ca ne sunt mai asemanatori decat am crede. Extraterestrii ar putea fi construiti dupa aceleasi procese si mecanisme care ne-au modelat pe noi, precum selectia naturala si evolutia catre o forma mai puternica. Studiul din spatele teoriei, realizat de Universitatea Oxford, a fost publicat in International Journal of Astrobiology, potrivit Playtech Un caz extrem de rar in care o femeie a devenit insarcinata in timp ce era insarcinata i-a contrariat pe medicii din Statele Unite. Mama a nascut, fara sa stie, doi "gemeni" care proveneau de la doua cupluri diferite. Jessica Allen, care era mama surogat pentru un cuplu de chinezi, a ramas insarcinata a doua oara cu partenerul sau, scrie Science Alert. In schimbul a 30.000 de dolari, Allen a primit tratamentul de fertilizare in vitro cu unul dintre embrionii cuplului de chinezi care nu puteau concepe altfel un copil, potrivit descopera.ro. Desi in cinematografele din Germania este interzis sa consumi alcool, un barbat a incercat sa desfaca o sticla cu bere cu tub de spray cu piper lacrimogen, iar toata sala a fost evacuata. Incidentul a avut loc luni seara, intr-un oras din nord-vestul Germaniei, Osnabruck. In loc sa desfaca sticla, germanul in varsta de 29 de ani a rupt tubul care continea substanta lacrimogena. iar 200 de persoane au parasit urgent sala, in lacrimi, potrivit stirileprotv.ro