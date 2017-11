Faze Tari: S-a impuscat in penis in timp ce jefuia o taraba cu hot dog; Suporterii unui meci de fotbal au tipat atat de tare incat au provocat activitate seismica; Un barbat a mancat peste 600 de cuie. Medicii le-au indepartat cu ajutorul unui... magnet

Un barbat din India, care sufera de mai multe probleme de sanatate, a ajuns la spital cu o durere insuportabila in abdomen. Motivul? El a mancat nu mai putin de 639 de cuie, pe care doctorii le-au indepartat intr-o procedura extrem de dificila. Barbatul in varsta de 48 de ani a mancat sute de cuie, dupa ce a avut o criza de schizofrenie. El a ajuns la spital, dupa ce a inceput sa vomite fara oprire, dar si sa aiba dureri insuportabile. Acolo, medicii au descoperit ca are 1,3 kilograme de cuie in stomac. Imediat, barbatul a fost supus unei interventii chirurgicale, scrie Libertatea Cutremurele nu sunt singurele care pot produce activitate seismica si fanii din cadrul meciurilor de fotbal pot produce un mic tremur. In timpul unui meci, o echipa de fotbal american a facut atat de mult zgomot incat au provocat activitatea seismica echivalenta cu cea a unui microcutremur. Suporterii Seattle Seahawks sunt cunoscuti pentru modul in care se manifesta pe stadion. Pe acelasi stadion s-a inregistrat cea mai galagiosa galerie ce a doborat un record mondial in 2013 si 2014. Conform Science Alert, dupa ce fundasul Russell Wilson a realizat touchdown-ul castigator, galeria a inceput sa produca un zgomot urias. Astfel ca seismometrele din cadrul Universitatii din Washington au reusit sa capteze activitatea de pe stadion, anunta Descopera O femeie a fost salvata de la viol de animalul de companie, care l-a pus pe fuga pe atacator. Incidentul a avut loc in localitatea Winnersh din Berkshire. Potrivit anchetatorilor, femeia de 36 de ani isi plimba cainele prin parc, atunci cand un barbat a trantit-o la pamant. "A trantit-o la pamant si a incercat sa-i rupa hainele de pe ea. Cu toate acestea, cainele victimei a devenit agresiv si l-a alungat pe atacator", a spus un purtaor de cuvant al Politiei din Valea Tamisei. Incidentul a avut loc joi, in jurul orei locale 18.00. "A fost o experienta traumatizanta pentru victima si acum primeste asistenta din partea specialistilor. Oamenii din zona sunt ingrijorati de incident, dar as vrea sa le dau asigurari ca am inceput o ancheta", a spus detectivul-sef Matt Stone, potrivit Stirile ProTV Terrion Pouncy, un tanar de 19 ani din Statele Unite, s-a impuscat in penis in timp ce incerca sa jefuiasca un o taraba unde se vindea hot dog, spun martorii. Primele date oficiale arata ca pistolul barbatului s-a descarcat in timp ce incerca sa si-l puna la brau, dupa tentativa de jaf a standului cu mancare. Atacatorul l-a amenintat cu pistolul la tampla pe unul dintre cei doi vanzatorii de la stand si a cerut sa-i dea toti banii din incasari. In timp ce victima, care in acel moment avea in mana o galeata cu grasime, i-a cerut colegului sau sa predea toti banii, galeata s-a rasturnat, iar bancnotele s-au imprastiat. Fara a lua pistolul de la tampla vanzatorului, Pouncy s-a aplecat si a sa culeaga banii. Atunci el a fost atacat de colegul victimei, urmand o lupta corp la corp intre cei doi. In cele din urma, tanarul a reusit sa scape cu o parte din bani, relateaza Libertatea Un barbat din Germania a sesizat autoritatile, anuntand ca a gasit un proiectil din al Doilea Razboi Mondial in gradina. Cu toate acestea, politia a descoperit ca el se speriase din cauza unui dovlecel de mari dimensiuni si inchis la culoare. Joi, un barbat de 81 de ani, din localitatea Bretten, a alertat autoritatile, anuntand ca in gradina sa se afla un proiectil. Cu toate acestea, din raportul politiei reiese ca "obiectul, care chiar semana cu o bomba", era un dovlecel de 40 de centimetri si care cantarea cinci kilograme. Politia crede ca cineva l-a aruncat in gradina omului, noteaza Stirile ProTV O femeie a fost filmata, cenzurat, cum defileaza ca pe catwalk, complet dezbracata in fata a zeci de barbati. se pare ca ea este angajata unei companii si a fost platita de sef sa umble astfel in fata colegilor. Femeia, care un aspect fizic foarte placut, nu doar ca a acceptat sa-si expuna partile intime celegilor din mediul profesional, dar pare sa-i si faca placere acest lucru, iar cand trece prin dreptul unei camere de filmat, arata si un semn obscen, scrie Click