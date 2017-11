Faze tari: Tipul asta a incercat sa manance un numar record de sandvisuri in 24 de ore; Primii oameni pe Marte ar putea locui intr-o padure; O femeie a fost arestata dupa ce a calarit sub influenta bauturilor alcoolice

Derek Metcalf e studentul in ultimul an de la Michigan State University, care a incercat sa consume o suta de McChickens in 24 de ore. Metcalf, un gurmand in toata regula, a facut cascadoria asta ca raspuns la o provocare de pe Snapchat pentru orice aventurier curajos sa mananca atat de multe sandvisuri in 24 de ore, fara sa vomite. Metcalf a documentat pe Snapchat efortul lui, iar povestile lui au strans peste cinci mii de vizualizari. El a inceput la 4.30 dimineata,cand mancat 10 sandvisuri comandate de cu seara, de la cel mai apropiat McDonald's. Insa, cu cat a inaintat in zi si sandvisuri, Metcalf a ajuns intr-un punct al aventurii in care ii lua 30 de minute ca sa termine doar un sandvis. Pana la urma, totul a fost in van. Metcalf a capitulat dupa 24 de sandvisuri, incapabil sa consume mai mult fara sa vomite tot continutul stomacului, scrie Vice Pentru a participa la festivalul de tehnologie Pause Fest va fi nevoie de un microcip. Festivalul are loc in februarie in Melbourne, Australia. Ca parte a lansarii de anul viitor, 10 oameni cu bilete VIP au fost de acord sa le fie implantate cipuri Near Field Communication in maini. Voluntarilor li s-au inserat chopuri NFC intre degetul mare si degetul aratator. Pe micile dispozitive au fost introduse, in prealabil, permise de trei zile la Pause Fest. Cu ele vor putea sa descuie usile de la casele voluntarilor, sa acceseze sala de fitness si sa foloseasca transportul in comun, scrie PlayTech Donna Byrne, in varsta de 53 de ani, a crezut ca este o optiune buna sa "conduca" un cal, desi bause prea mult. Femeia s-a urcat pe animal si a plecat pe strazile din comittul Polk, din centrul Floridei. Cei care au vazut-o nu au fost de acord cu gestul ei, iar un trecator chiar a alertat politia. In scurt timp, Donna a fost arestata pentru "conducerea unui cal in timp ce se afla sub influenta alcoolului". Ea a mai fost acuzata si de neglijenta fata de un animal, pentru ca nu si-a protejat in mod corect calul cu care se deplasa pe sosea, informeaza Libertatea . Arheologii au detectat un ''mare vid'' in interiorul structurii vechi de 4.500 de ani. Marea Piramida din Giza a fost invaluita in mister pentru o lunga perioada de timp, dar in prezent un secret extrem de important a fost dezvaluit prin intermediul fizicii particulelor. Un vid ingust a fost descoperit in adancurile piramidei prin intermediul imagisticii ce utilizeaza raze cosmice. Structura este localizata deasupra Marii Galerii, care face legatura intre doua incaperi ale piramidei si se intinde pe 30 de metri lungime. Prezenta spatiului denumit ScanPyramids Big Void a fost confirmat prin intermediul utilizarii a trei tipuri diferite de muoni pe parcursul a cateva luni. Rezultatele au fost reanalizate apoi de trei ori, scrie Descopera In fiecare an, Mars City Design gazduieste o competitie in care echipe inovatoare de oameni de stiinta, ingineri si studenti care proiecteaza orase conceptuale unice pentru ziua in care oamenii vor ajunge sa traiasca pe Marte. Redwood Forest, cum se numeste orasul creat de studentii de la MIT, este un spatiu linistitor care poate oferi celor aproximativ 10.000 de oameni obositi, cat se presupune ca ar gazdui cupolele, un loc in care sa se relaxeze, dar sa se simta si in siguranta. "Pe Marte, orasul nostru va imita fizic si functional o padure folosind resursele martiene locale, ca gheata si apa, solul si Soarele pentru a sustine viata", spune Valentina Sumini, reprezentanta echipei castigatoare, relateaza PlayTech