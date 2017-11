​Faze tari: iPhone X versus un ciocan: cat de rezistent este pretiosul telefon; Stiati ca 226 de romani se numesc Pipi? Uite si alte nume ciudate; Traim intr-o holograma controlata de extraterestri, sustine un reputat cercetator din cadrul NASA

Piala, o companie de marketing din Tokyo, a decis sa ofere angajatilor care nu fumeaza sase zile in plus de concediu pe an. Compania sustine ca ideea a venit de la un angajat care s-a plans ca munceste mai mult decat colegii sai, acestia pierzand mult timp cu pauzele de fumat, scrie Business Magazin. "Nu vrem sa ii pedepsim pe cei care fumeaza", a declarat Hirotaka Matsushima, purtatorul de cuvant al companiei. "Mai degraba, vrem sa oferim o recompensa celor care renunta la acest viciu." Mai multi angajati s-au aratat deranjati de faptul ca unii colegi pierd cate 15 minute la o pauza de fumat. In Japonia, unul din cinci adulti fumeaza, iar spatiile de fumat se gasesc la tot pasul, informeaza descopera.ro. In ceea ce priveste testul efectiv de anduranta, in cazul clipului video, iPhone X a fost supus unui nivel suprinzator de mare de agresivitate. Initial, creatorul clipului a incercat sa-l zgarie cu un cutit ascutit printr-o serie de miscari rapide. Telefonul a rezistat cu brio. In partea a doua, acelasi gadget a facut fata destul de bine loviturilor de ciocan. Din pacate, in timp ce spatele este un pic mai rezistent la socuri, nu au fost necesare prea multe lovituri pentru a desfiinta partea din fata, relateaza Playtech. Desi este luna noimebrie, la Resita a inflorit liliacul. Temperaturile de aproximativ 20 de grade din ultimele zile din Resita ne amintesc mai repede de Florii, Rusalii ori de alte sarbatori crestinesti de primavara decat Sfintii Mihail si Gavril, care bate la usa. In asemenea conditii meteo, natura este si ea generoasa cu noi, bucurandu-ne privirea si sufletul. In Resita, langa Parcul Tricolorului, un liliac, plapand la prima vede, nu a mai avut rabdare pana la primavara si pe crengutele sale, inca verzi, au inceput sa apara buchetele de flori albe, noteaza argument-cs.ro, citat de Libertatea. Printre ipotezele cu privire la formarea Pamantului, in prezent a fost adaugata una alternativa propusa de un cercetator cunoscut din cadrul NASA. Acesta sugereaza ca omenirea se afla intr-o holograma gigantica creata de specii avansate de extraterestri. Multe persoane asociaza ideea de lume simulata cu cea a filmului Matrix, in care personajul principal realizeaza ca rasa umana se afla intr-un simulator gigant manipulat de forte externe. Conform Medium, prima persoana care scoate teoria din domeniul cinematografiei si o aplica lumii reale este profesorul Nick Bostrom, din cadrul Universitatii Oxford, anunta descopera.ro. Se stie: romii isi boteaza copiii cum nume iesite din comun. Daca trec prin capitala Germaniei, isi boteaza copiii Berlin, daca asa vor. In Anuarul Statistic al Romaniei figurau prenume ca Paracetamol, Termopan, Imparateasa, Papanas sau Televizor. Intr-o clasa de elevi arar mai gasim un Gheorghe, Ion sau Dumitru. Se numesc Roberto, Violeta, Carlito, Alessia. In Romania, exista mii de persoane care au nume ridicole, ciudate sau chiar obscene. In volumul, intitulat "In constelatia numelui", Paraschiv Petu si Ionel Torja (2011) au inclus si o lista inedita a celor mai ciudate nume pe care le poarta romanii, arata Click.