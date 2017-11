Faze tari: Tipul asta a chemat politia ca gasise o bomba, dar era de fapt un dovlecel; O femeie in sutien a fugit cu bacsisul unui sofer Uber, iar inregistrarea a ajuns virala; Descoperirea pe care cercetatorii n-au vrut s-o publice de teama ca e prea distructiva

Citeste mai mult: Contul femeii a fost blocat, aceasta nemaiputand sa foloseasca serviciul in viitor.Citeste mai mult: adev.ro/oz1yzs Contul femeii a fost blocat, aceasta nemaiputand sa foloseasca serviciul in viitor.









: cum au reactionat soferul si compania. Un sofer Uber a fost pradat de o clienta in sutien. Tanara a profitat de momentul in care barbatul nu era atent, a luat banii si a disparut pe strazile din New York. Barbatul observa cateva secunde mai tarziu, insa femeia deja se pierduse fara urma pe strazile aglomerate. "Iti intelegem frustrarea aparuta in urma aceastei experiente. Am incercat sa contactam clienta prin telefon si e-mail, dar nu am reusit sa rezolvam acest incident. Aceasta ne-a raspuns si a negat totul. Daca crezi ca la ea este bacsisul tau, iti recomandam sa apelezi la ajutorul politiei", i-au transmis reprezentantii Uber barbatului, relateaza Adevarul . Chinezul a crezut ca se va bucura de o bautura speciala, Special Reserve, de la The Macallan Distillery, din 1878. A participat la o degustare, in Elvetia la Waldhaus Hotel din St. Moritz. Sticla din care I s-a turnat shot-ul ar fi trebuit sa fie cea mai scumpa din lume, valorea ei fiind de 227.000 lire sterline. Nu numai ca nu a fost produs cu un secol in urma, dar nici calitatea lui nu era foarte mare, fiind un amestec banal de bauturi de la mai multe distilerii, scrie Descopera Doi fizicieni au descoperit un eveniment care se petrece la nivel subatomic si care este cu mult mai puternic decat cel dintr-o bomba cu hidrogen. Asta i-a facut sa nu vrea sa-l arate lumii. Oamenii de stiinta au aratat ca doua particule, numite quarci de jos, ar putea, teoretic, sa fuzioneze si sa creeze o explozie orbitoare. Rezultatul ar fi unul pe masura - o particula subatomica mai mare, numita nucleon, si o masa imensa de energie. Ce este atat de special la asta? Explozia quarcilor ar putea sa fie corespondentul la nivel atomic, dar mai puternic, al reactiilor nucleare de fuziune care au loc intr-o bomba nucleara, potrivit PlayTech Un barbat din Bretten, Germania, a sunat panicat la politie, joi, pentru ca a gasit ceva ciudat in gradina lui. Era lunguiet, negru inchis si mai mare de 30 de centimetri; din ce si-a putut da seama, arata ca o bomba. Politia a venit la el si a reusit sa rezolve repede misterul, se pare ca-n loc de explozibil, barbatul ii chemase din cauza unui dovlecel imens. Oricum, dovlecelul respectiv nu e tocmai normal. Era negru, nu verde, de 40 de centimetri si cantarea aproape cinci kilograme, adica la fel de greu ca o minge de bowling sau poate ca un raton gras. Conform politiei, "nu arata ca o bomba", potrivit Vice Existenta planetei "monstru", NGTS-1b, da peste cap teoriile formarii planetelor, care afirma ca o planeta de aceasta dimensiune nu poate fi formata in jurul unei astfel de stele mici. Potrivit acestor teorii, stelele mici pot forma cu usurinta planete stancoase, dar nu pot aduna suficient material pentru a forma planete ca Jupiter. rofesorul Peter Wheatley de la Universitatea din Warwick a comentat aceasta descoperire, declarand ca stelele mici ca aceasta sunt, de fapt, cele mai frecvente in Univers, deci este posibil ca multe dintre aceste planete uriase sa astepte sa fie gasite, scrie PlayTech