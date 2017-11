Faze tari: Japonezii pregatesc radarul care va urmari gunoiul spatial; Un tanar din Rusia afirma ca a trait pe Marte inainte de a fi ''renascut'' pe Pamant; Clinica de "dezintoxicare digitala" pentru dependentii de telefoanele mobile

. Alergarea pe tocuri nu e o noutate, dar numai pe distante scurte, de ordinul sutelor de metri. O tanara de 27 de ani a intrat insa in Cartea Recordurilor, reusind sa termine pe cuie maratonul din orasul american Chattanooga. n mod normal, doar un nebun si-ar fi imaginat ca cineva ar putea alerga peste 40 de kilometri cu asemenea incaltari inconfortabile. 7 ore, 27 de minute si 53 de secunde e timpul care va ramane mult timp de-acum incolo in Cartea Recordurilor, fiind greu de crezut ca o alta temerara va indrazni sa atace reusita lui Irene, scrie Click . Ministerul Apararii din Japonia va instala primul radar din tara, care va avea scopul de a urmari resturile spatiale de pe orbita Pamantului. Planul a fost creat pentru a preveni coliziunea deseurilor cu satelitii japonezi. Astfel, pana in 2023 Japonia are de gand sa duca la bun sfarsit proiectul. Conform estimarilor ONU, aproximativ 300.000 de obiecte circula in jurul planetei noastre, masa totala fiind de 5.000 de tone, iar Agentia Japoneza de Explorare (JAXA) a completat spunand ca aproximativ 18.000 dintre acestea au diametrul de pana la 10 centimetri, potrivit PlayTech . Pentru cei care tehnologiile mobile au devenit dependenta, exista acum o clinica unde pot primi ajutor. Tratamentele sunt gratuite si 800 de persoane au fost deja internate. Nomofobia (termen ce provine din sintagma engleza "no mobile phobia") este o afectiune de care sufera persoanele angoasate de ideea ca vor trebui sa petreaca o anumita perioada de timp fara telefonul lor mobil si care sunt dependente de retelele de socializare. Patologia a devenit tot mai des intalnita in Brazilia, o tara cu peste 200 de milioane de locuitori si care detine a patra populatie de internauti din lume, informeaza Digi24 . Cercetarea cancerului realizata de cei de la Microsoft are loc intr-unul din laboratoarele biologice din Cambridge, Marea Britanie. Anul trecut, o echipa de oameni de stiinta a dezvaluit ca incearca sa gaseasca un sistem computerizat care sa locuiasca in celulele umane si sa le restarteze daca apare cancerul. Un alt proiect presupunea folosirea invatarii automatizate pentru a scana tumori, a organiza datele pacientului si a descoperi tratamente mai bune. "Suntem foarte entuziasmati cu privire la oportunitatile de a face o diferenta in sistemul de sanatate", a spus Microsoft, potrivit PlayTech Un tanar din Rusia care are in prezent 20 de ani sustine ca a trait pe Marte intr-o viata anterioara pana cand pe planeta a avut loc un razboi nuclear care a dus la distrugerea aproape a tuturor formelor de viata de acolo. Parintii sustin ca baiatul vorbeste des despre civilizatiile extraterestre chiar daca acestia nu au discutat niciodata despre astfel de lucruri cu el. Conform Metro, el a declarat ca a vizitat Pamantul in timp ce lucra ca pilot pe Marte si ca aveau legaturi stranse cu egiptenii stravechi. Despre viata de pe Marte, el a declarat ca persoanele de acolo se opresc din crestere la varsta de 35 de ani si sunt imorali, scrie Descopera