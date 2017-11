​Faze tari: Un om al strazii a intrat la universitatea Cambridge; Astronomii au putut observa cea mai indepartata galaxie; NASA are nevoie de ajutorul oamenilor pentru denumirea unui obiect descoperit in centura Kuiper

Scenariu demn de un film hollywoodian. Ramon Sosa, un boxer mediocre din Houston, si-a inscenat moartea dupa ce a aflat ca sotia lui angajase un asasin sa-l ucida. In 2007, cand a intalnit-o pe Maria (43 de ani), Sosa era un barbat divortat. S-a indragostit de fumoasa bruneta si a luat-o de nevasta trei ani mai tarziu. Problemele financiare i-au indepartat pe cei doi soti, iar in 2015 femeia a cerut divortul. Maria s-a gandit sa scape de barbat si a angajat pe cineva sa-i ucida sotul. Ceea ce nu a stiut femeia este faptulca "asasinul" mergea la sala de sport pe care o detinea fostul boxer. Acesta i-a povestit tot lui Sosa, iar barbatul a mers la politie. Maria urma sa-i dea asasinului 2.000 de dolari daca-si indeplinea misiunea, scrie The Sun, citat de Click Cu ajutorul Telescopului Spatial Hubble, dar nu numai, acesta fiind doar un inceput, astronomii au putut vedea Universul mai in detaliu, la distante (de spatiu si de timp) mai mari. Cea mai recenta astfel de observatie a fost realizata de astronomi, utilizand Gemini North Telescope din Hawaii, scrie Science Alert. Galaxia in spirala observata a fost detectata la 11 miliarde de ani lumina, ceea ce inseamna ca aceasta apare asa cum arata acum 11 miliarde de ani - ceea ce poate furniza savantilor informatii cruciale cu privire la inceputurile Universului, informeaza descopera.ro. Un britanic in varsta de 52 de ani a fost acceptat la prestigioasa universitate Cambridge. Povestea lui este cu adevarat impresionata, avand in vedere ca acesta a locuit pe strazi mai multi ani, traind din vanzarea de ziare "Big Issue", relateaza The Guardian. Ani de zile, Geoff Edwards nu a avut un acoperis deasupra capului. El a locuit pe strazi, insa asta nu l-a impiedicat sa citeasca. Britanicul spune ca lectura a fost cea mai mare pasiune a sa. A descoperit-o cu ajutorul parintilor sai, in perioada in care locuia in Liverpool, arata Libertatea. Stirea falsa cu cele 15 zile de intuneric in care va fi cufundata planeta redevine de actualitate si anul acesta, odata cu luna noiembrie. Cu toate ca au fost prezente cam de cand exista si presa, stirile false au inceput sa ia avant din ce in ce mai tare in ultimii ani, mai ales cand orice neavenit poate lansa in online informatii care sa fie luate rapid de bune. E o linie fina intre credibil si incredibil, asa ca depinde cum iti construiesti povestea daca vrei sa prinda la public. Una dintre ele e cea cu 15 zile de intuneric, pe care am citit-o amuzat, anul trecut pe vremea asta, si despre care am scris deja, relateaza Click. NASA cere ajutorul oamenilor pentru selectarea unei denumiri pentru obiectul spatial (486958) 2014 MU69. MU69 este un obiect din centura lui Kuiper. In urmatorii ani, MU69 va fi in centrul atentiei, iar cercetatorii NASA doresc sa gaseasca o denumire accesibila pentru acesta. Mashable noteaza ca sonda New Horizons va zburat pe langa MU69 pe 1 ianuarie 2019, moment in care va inregistra imagini uimitoare cu noul obiect sau obiecte spatiale. Pana in prezent, pe primul loc se afla denumirea Mjolnir (numele mitic al ciocanului lui Thor) cu 4216 voturi, insa denumirea va fi publicata oficial in ianuarie 2018, scrie descopera.ro