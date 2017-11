Faze Tari: Hoti mustrati de constiinta: Au inapoiat catelul furat de la o fetita de patru ani; Un fizician ne aduce o veste proasta: Viata dupa moarte este imposibila; Un om al strazii a fost admis la Cambridge la 52 de ani; Oficialii kenieni vor ca "leii gay" sa fie izolati pentru ca au copiat comportamentul de la oameni

Din cand in cand cercetatorii ne aduc vesti proaste. Sean Carroll, profesor de fizica la California Institute of Technology (Caltech), a declarat ca este imposibila viata dupa moarte. Potrivit ei, pentru a exista ceva dupa ce murim, ar trebui ca trupul nostru fizic sa fie separat complet de constiinta, care la randul ei are la baza o serie de atomi si electroni. Teoria conform careia o forma de constiinta persista dupa moarte se loveste de "un obstacol urias", potrivit profesorului. Este vorba despre legile fizicii, potrivit carora este imposibil ca informatia stocata in creierele noastre sa persiste dupa ce murim. Stiinta din spatele acestui subiect este complexa. Dr. Caroll a afirmat ca Teoria cuantica a campurilor spune ca pentru fiecare tip de particula din univers exista un camp, relateaza Go4IT Un inventator britanic, considerat versiunea reala a lui Iron Man, tocmai a intrat in Cartea Recordurilor. El a creat cel mai rapid jetpack din lume, care in timpul testelor a atins o viteza maxima de 51 de kilometri pe ora. Nu pare mult, dar ganditi-va ca atingeti aceasta viteza zburand liber, fara sa va aflati la bordul unui aparat. Richard Browning a decis la un moment dat ca vrea sa zboare ca o pasare. A incercat cu aripi de planor si ventilatoare electrice, dar apoi a decis ca cea mai buna varianta e costumul de zbor si s-a apucat sa-si construiasca unul. Varianta actuala, numita "Dedalus", e un exoschelet usor, care il propulseaza in aer pe cel care il poarta, anunta Stirile ProTV Un grup de 245 de brazilieni impatimiti ai sporturilor extreme au stabilit recent un record: acestia au sarit in tandem de pe un pod in timp ce erau legati cu franghii. Din fericire, in cazul acestei actiuni care poate parea ''nebuneasca'', fizica a fost de partea participantilor. Desi coordonarea unui numar atat de mare de persoane a fost dificila, fizica ''pendulului'' a fost in favoarea acestora. Live Science noteaza ca spre deosebire de saruturile cu coarda de bungee, aceste 245 de persoane nu s-au bazat pe elasticitatea franghiei pentru a le absorbi energia kinetica. Carlos Torija Munoz, un profesionist in sariturile cu franghia si instructor de ski, a declarat ca ''franghiile de catarat au o anumita elasticitate, dar nu la fel de multa precum cea a unei corzi de bungee. Acestia s-au bazat si pe un balans precum cel al pendulului, care amortizeaza forta cu care persoanele au sarit. Daca doar o franghie obisnuita ar fi absorbit toata energia peroanelor, franghia s-ar fi rupt din cauza presiunii exercitate, scrie Descopera Mai multi hoti au fost mustrati de constiinta. Ei au furat un catel de la o familie din orasul australian Melbourne, insa l-au returnat dupa ce au aflat ca patrupedul era al unei fetite. Sasha, un labrador in varsta de opt saptamani, a fost victima unui jaf. Hotii nu au furat doar catelul, ci si un laptop, un iPad, precum si mai multe bijuterii. Desigur, bunurile materiale nu au provocat tristete la fel de mare in sanul familiei precum a provocat disparitia catelului. Maia, mezina familiei, in varsta de doar patru ani, o considera pe Sasha "cea mai buna prietena", asa ca disparitia ei a intristat-o extrem de mult. Parintii ei au facut apel catre hoti sa returneze patrupedul. Se pare ca acestia au avut mustrari de constiinta. Dupa cateva zile, infractorii au lasat catelul in gradina familiei, la doar o saptamana dupa jaf, noteaza Libertatea fotogrfie cu doi lei de sex masculin implicati in ceea ce pare o imbratisare amoroasa a determinat oficialii kenieni sa ceara ca cele doua animale sa fie izolate, deoarece, spun ei, au copiat comportamentul de la oameni. Seful unei institutii keniene responsabila pentru stabilrea normelor morale in tara s-a aratat ingrijorat de fotografia cu cei doi lei, spunand ca este vorba fie de o posibila posedare demonica fie de o copiere a comportamentului prost al oamenilor si de stabilirea unui exemplu gresit pentru animale. "Demonii poseda si animalele", a declarat Ezekiel Mutua, directorul executiv al Comitetului de Clasificare a Filmului din Kenya, pentru Nairobi News. Fotografia care a devenit virala, realizata intr-o zona salbatica din Kenya, arata o imagine rara: un leu de sex masculin este urcat peste un alt leu de sex masculin in ceea ce pare a fi un act sexual, dar expertii spun ca ar fi putut fi o modalitate de a arata dominatia, scrie Libertatea