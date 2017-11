Faze tari: Cine a creat semnul STOP si de ce; De ce iti place sa asculti incontinuu aceeasi melodie; Un grup de cercetatori a implantat ''mini-creiere'' in rozatoare, iar efectele ulterioare au fost uimitoare

Nu e la fel ca ecoul de pe Pamant, este mult mai spectaculos pentru ca implica lumini. Telescopul Hubble a capturat unul dintre aceste ecouri cosmice, numite "ecouri luminoase", in galaxia starburst M82 din apropiere, situata la 11,4 milioane de ani-lumina distanta. Un film alcatuit din imaginile capturate de Hubble de mai bine de doi ani, dezvaluie o cochilie de lumina dintr-o explozie a unei supernove, care trece prin spatiul interstelar la trei ani dupa ce evenimentul s-a produs. Pana in prezent, astronomii au vazut doar 15 ecouri luminoase in jurul supernovelor in afara galaxiei noastre, Calea Lactee. Detectarile de ecou de lumina de la supernove sunt rareori capturate, deoarece trebuie sa fie in apropiere un telescop, scrie PlayTech . Conform lucrarilor prezentate in cadrul Society of Neuroscience, tesutul uman nu doar ca a supravietut pentru o perioada lunga de timp, dar a inceput sa se si integreze cu tesuturile gazdei intr-un mod neasteptat si incredibil. BGR noteaza ca micile constructii cerebrale pe care specialistii le-au numit ''organoide'' au fost implantate cu succes in interiorul soarecilor vii. Odata implantat, tesutul cerebral s-a contopit cu sistemul nervos al gazdei si a inceput sa transmita semnale nervoase catre '',multiple regiuni'' ale creierului soarecelui, informeaza Descopera William Phelps Eno este pionierul caruia i se acorda recunoasterea pentru conceptul original al semnului STOP. El a militat in favoarea utilizarii automobilelor la scara larga. Deoarece inceputul secolului al XX-lea a fost un fel de "lume noua curajoasa" in ceea ce priveste automobilele, nu s-a acordat prea multa atentie modului in care autoturismele ar imparti spatiul cu pietoni sau cu cai sau biciclete. Datorita eforturilor lui Eno, diferite state au inceput sa urmeze exemplul cu semne si semnale mici. Forma a evoluat din 1923, ca parte a unei scheme de la inginerii din Asociatia Statelor Highway din Mississippi, care clasifica formele in functie de gradul de prudenta. Octogonul, dupa parerea lor, este al doilea cel mai important dupa cerc, potrivit PlayTech Motivul pentru care ne place sa ascultam muzica si ne dorim sa o auzim de mai multe ori e, cel mai probabil, faptul ca afecteaza centrul recompenselor din creier. Asta e sistemul biologic care ne rasplateste pentru ca facem chestii esentiale pentru propria supravietuire. E motivul pentru care suntem un pic high dupa ce mancam si un pic si mai high dupa ce facem sex si-asa mai departe. E modul prin care natura si biologia se asigura ca repetam chestiile necesare pentru supravietuire. Datorita sistemului de recompense, muzica este probabil produsul artistic pe care-l refolosim cel mai des. Adevarul e ca rar citesti o carte sau vezi un film de mult mai mult de doua sau trei ori. Muzica este, in acelasi timp, forma de arta cu cele mai multe repetitii, sustine Peter Vuust, citat de Vice Motivul neobisnuit, explicat de psiholog. Craciunul poate fi cea mai minunata perioada din an, dar psihologul Linda Blair trage un semnal de alarma privind ascultarea timpurie a colindelor. Linda a explicat ca atunci cand muzica specifica sarbatorii de Craciun este ascultata prea devreme, ea poate avea efecte negative asupra psihicului uman. Motivul poate parea ciudat. Cantecele de Craciun, ascultate de la inceputul lunii noiembrie, pot contribui la acumularea stresului pentru ca unele persoane asociaza, inconstient, colindele cu goana dupa cadouri, impodobirea bradului, pregatirile pentru masa in familie, relateaza Click