Faze tari: Veterinarii au reparat cu succes cornul fisurat al unui elefant african de cinci tone, in Columbia; Detaliul surprins intr-o pictura realizata in 1850 a atras atentia pe internet; Cum a reusit un medic britanic sa scape din coltii unui rechin

A fost la un pas de moarte, iar acum le poveste tuturor experienta ingrozitoare prin care a trecut. Charlie Fry, un medic britanic stabilit in Australia de doua luni, a fost a fost atacat de un rechin in timp ce facea surf in apropiere de Sydney. Barbatul a reusit sa se salveze dupa ce si-a amintit un tutorial de pe YouTube realizat de Mick Fanning, un celebru surfer care a supravietuit intalnirii cu un rechin alb in 2015. "In apa ma gandeam doar ca voi muri, nici macar nu am realizat ca m-a muscat", a povestit barbatul, care este pasionat de surf. El se afla cu mai multi prieteni in largul plajei Avoca, la nord de Sydney. La un moment dat a fost atacat de un rechin, care a incercat sa-i smulga bratul, scrie Daily Mail, citat de Click. In 1929 s-a nascut Shakuntala Devi, femeia supranumita "calculatorul uman", datorita capacitatii ei extraordinare de a realiza calcule matematice complexe in minte. In 1980 a inmultit corect doua numere a cate 13 cifre (7.686.369.774.870 si 2.465,099.745.779), in numai 28 de secunde (timp necesar, de altfel, pentru a pronunta raspunsul calculului, un numar alcatuit din 26 de cifre), in cadrul Imperial College din Londra, performanta asigurandu-i un loc in editia din 1982 a Cartii Recordurilor; a fost, de asemenea, astrolog si autoare de carti, scrie Rador, citat de site-ul descopera.ro Un tablou pictat in 1850 a atras atentia celor prezenti la o galerie de arta. In opera de arta apare o tanara concentrata pe ceea ce tine in mana. Multi spun ca obiectul pe care il are seamana izbitor cu un smartphone. Tabloul, realizat de pictorul austriac Ferdinand Georg Waldmuller, surprinde, in realitate, o tanara citind dintr-o carte de rugaciune, in timp ce pretendentul o asteapta cu o floare in mana. Multi dintre cei care au vazut pictura au facut o asociere cu prezentul, spunand ca se intampla acelasi lucru si in zilele noastre, relateaza Stirile ProTv. La gradina zoologica din orasul columbian Barranquilla a avut loc o operatie de succes pentru repararea cornului fisurat al unui elefant african de cinci tone, gasit intr-o ferma detinuta de traficanti de droguri. La pregatirea si realizarea interventiei au participat 30 de persoane, iar operatia a durat trei ore, un interval riscant de sedare, pentru un animal de aproximativ 50 de ani, cat se presupune ca ar avea elefantul. Acesta a avut nevoie de interventie pe canalul radicular al unui corn fisurat, scrie Rador. Politia a inchis soseaua din dreptul gradinii zoologice si a deviat traficul pentru a instala o macara, in cazul in care elefantul trebuia ridicat in timpul procedurii, scrie descopera.ro. Niciodata curcanii nu au fost mai rasfatati ca la ferma Rhug Estate, in Corwen, Tara Galilor. Elin William, de 25 de ani, este profesoara de muzica si e angajata de proprietarul fermei, lordul Newborough, in aceasta perioada a anului pentru a le canta pasarilor. Tanara, mare amatoare de muzica folk, petrece ore in sir inconjurata de zeci de pasari si canta diferite colinde. In mod surprinzator curcanii se strang ciorchine in jurul ei si uita ca mai au de trait cateva zile pana cand vor fi transati pentru a deveni materie prima pentru masa de Craciun. Lordul Newborough angajeaza muzicanti pentru curcani de doua ori pe an: de Ziua Recunostintei si de Craciun, conform Click