Un doctor britanic care a fost atacat de un rechin in timp ce facea surfing in Australia a declarat ca a supravietuit pentru ca a lovit animalul in nas, in acelasi fel in care a procedat si faimosul surfer Mick Fanning in timpul unei competitii in urma cu doi ani, informeaza DPA."Am vazut un rechin iesind din apa, cu dintii, si pur si simplu l-am lovit in fata", a declarat Fry pentru postul Channel Nine. "Mi-am spus: fa ceea ce a facut Mick, da-i un pumn in nas", a povestit el, potrivit Agerpres.