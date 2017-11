Faze tari: Cinci mituri demontate despre corpul uman in care probabil inca mai crezi; De ce lucrezi mai prost cand asculti muzica; Un nou material uimitor creat de o romanca poate obtine electricitate din corpul uman

Informatiile false sunt raspandite mult mai usor prin intermediul internetului. 1. Amprentele tale sunt complet unice. De mai bine de un secol, amprentele joaca un rol important in investigatii. Totusi, nu putem demonstra definitiv ca nu exista amprente identice. 2. Ai cinci simturi. Din copilarie, ni se spune ca avem cinci simturi - vaz, auz, gust, atingere si miros. Totusi, avem mult mai multe simturi de atat - atat de multe incat oamenii de stiinta nu sunt siguri cate exact. Estimarile variaza intre 22 si 33. 3. Nu ar trebui sa trezesti un somnambul. Mark Pressman, psiholog si specialist in probleme legate de somn de la Spitalul Lankenau din Pennsylvania, a explicat ca mitul are origini in Antichitate. Pe atunci, oamenii credeau ca sufletul paraseste trupul in timpul somnului. Trezirea unui somnambul era considerata damnarea acestuia la o existenta fara suflet, relateaza PlayTech . Cercetatorii descoperit ca celulele stem din regiuni cheie ale creierului soarecilor adulti raspund diferit la expunerea la alcool, aratand pentru prima data si ca schimbarile sunt diferite la masculi si la femele. Consumarea excesiva a alcoolului duce la degradarea materiei cenusii, care la randul ei aduce o serie de probleme. Savantii au gasit ca efectele consumului repetat de alcool difera in functie de regiune. Regiunea creierului cea mai susceptibila la efectele alcoolului a fost una dintre cele doua regiuni ale creierului unde celulele sunt create la adulti, potrivit Descopera Multi dintre noi asculta muzica in timp ce lucreaza, in ideea ca ne ajuta sa ne concentram mai bine la ce avem de facut. Intr-adevar, studii recente au aratat ca muzica poate avea efecte benefice asupra creativitatii. Dar cand e vorba de alt gen de munca, efectele muzicii din fundal sunt ceva mai complicate. Ideea generala cum ca muzica te-ar ajuta sa lucrezi mai bine vine cel mai probabil de la asa-numitul "efect Mozart", despre care s-a scris si s-a discutat mult la inceputul anilor '90. Felul in care sunetele influenteaza performanta a facut obiectul cercetarilor timp de peste 40 de ani si se observa cu ajutorul unui fenomen numit efectul de sunet irelevant. Asta inseamna ca performantele sunt mai slabe cand rezolvi o problema cu zgomot in fundal, potrivit Vice Fzicianul Stephen Hawking, a spus ca exista o radiatie stralucitoare la limitele gaurilor negre si ca nu sunt atat de intunecate pe cat se crede. Acum, fizicienii sugereaza ca am putea "prinde" gaurile negre, imediat ce se "sparg" intr-o coliziune cataclismica. Radiatia Hawking este consecinta fireasca a particulelor care se ridica din coliziune. Asa cum s-ar putea sa te astepti, acest fenomen nu ar duce tocmai la o lumina orbitoare. Din cauza conditiilor de gravitatie extrema, fotonii sunt greu de detectat. Deci, pentru moment, radiatia Hawking ramane doar una dintre acele idei frumoase din fizica care asteapta sa fie sprijinite sau ucise de fapte, scrie PlayTech . Cercetatorii elvetieni au creat un material flexibil si subtire care genereaza electricitate atunci cand este intins sau comprimat, putand avea aplicatii de la stimulatoare cardiace la imbracaminte. Echipa de savanti condusa de cercetatoarea romanca Dorina Opris nu doar au creat un material revolutionar, ci si au dat un nou inteles efectului piezoelectric. Inainte, acesta a fost observat doar in cristale, dar cercetatorii au descoperit ca efectul are loc si in materiale elastice. Din pacate, materialul nu este usor de produs, informeaza Descopera