Faze tari: Aplicatia care-ti arata cum sunt, de fapt, femeile fara machiaj; Un sofer a crezut ca i s-a furat masina. Unde a fost gasita dupa 20 de ani; Premiera medicala. Medicii au modificat ADN-ul unui pacient

MakeApp este o aplicatie specifica secolului XXI, asta-i clar. MakeApp utilizeaza inteligenta artificiala pentru a arata oamenii, de la vecini pana la celebritatile de la Hollywood, fara pic de make-up pe fata. Daca pana acum s-au facut aplicatii cu sute de filtre, care sa infrumuseteze, MakeApp este pozitionata la extrema cealalta pentru ca te urateste sau, ma rog, dupa cum spun unii, te arata pe tine, asa cum esti. Oricine detine un smartphone isi poate descarca aplicatie. Primele cinci imagini descarcate in aplicatie, pe care vrei sa le "dezbraci" sunt gratuite, dupa care vei plati cate un dolar pentru fiecare imagine, scrie PlayTech . Yu-Ming Wu a infiintat un program de autentificare a adidasilor cu ajutorul caruia clientii de la Sneaker Con isi pot verifica adidasii inainte sa dea mii de lire pe ei. Nu e un program oficial, dar ne ajuta clientii sa-si dea seama daca un pantof e sau nu autentic. "Daca mirosi adidasul si simti un miros foarte chimic, ceva e in neregula. Asta e un semn usor de detectat. Ne uitam si la sireturi, la cusaturi. La adidasii falsi, unele cusaturi sunt usor strambe. Apoi analizam talpa. Nu trebuie sa fie nimic printat gresit sau zgrunturos. Totul trebuie sa arate fin, perfect, curat. Asa ca stim, in mare parte, ca adidasul e original. Ne uitam si cat de bine e lipit.", afirma Yu-Ming Wu, pentru Vice . Un barbat si-a regasit masina, dupa ce in urma cu doua decenii a pierdut-o intr-o parcare. In 1997, un german din Frankfurt le-a raportat politistilor faptul ca un hot i-a furat masina. In realitate, barbatul a uitat unde a parcat, iar in ciuda cautarilor sale, masina a fost de negasit. Doua zeci de ani mai tarziu, autoritatile locale au descoperit vehiculul si in urma cautarilor au realizat ca masina abandonata i-ar apartine insusi barbatului care in anul 1997 a declarat-o furata. Proprietarul masinii, acum in varsta de 76 de ani, a fost chemat la sectia de politie pentru a-si recupera autoturismul, informeaza ProTV . Premiera medicala in Statele Unite. Medicii au modificat ADN-ul unui pacient, iar rezultatele sunt promitatoare. Barbatul de 44 de ani sufera de o boala genetica rara, sindromul Hunter. Este vorba despre mutatia unei gene care degradeaza, in timp, celulele din intreg corpul. Medicii i-au facut pacientului o tranfuzie de sange in care au introdus un editor al secventelor de ADN, menit sa corecteze gena defecta. Barbatul a fost operat pana acum de 26 de ori, iar daca modificarea ADN-ului va avea rezultatele dorite, boala va stagna, potrivit Digi24 Ideea ca o planeta masiva numita Nibiru va lovi Pamantul in secolul XXI, omorand toata viata de pe planeta, a prins foarte bine la o parte insemnata din populatie, desi a fost contrazisa in repetate randuri de savanti. Pentru un motiv oarecare, Nibiru va mai provoca o apocalipsa (da, inca una) pe 19 noiembrie. De data aceasta, savantii s-au hotarat sa demitizeze (din nou) teoriile conspirationiste in ceea ce priveste acest subiect. David Morrison, astronom la NASA- "Nu exista o asemenea planeta, nu a existat niciodata si cel mai probabil nu va exista", citeaza Descopera.