Faze Tari: Cea mai bogata femeie din Norvegia a primit o amenda de 26.000 de euro pentru ca a condus beat; Unui barbat i s-a indeplinit ultima dorinta: sa i se puna in sicriu felul preferat de mancare; Si-a vandut virginitatea cu o suma record! S-au batut pentru ea un star de la Hollywood si un politician rus

Ultima dorinta a unui barbat din SUA, care obisnuia sa spuna ca nu doreste sa fie flamand in viata de apoi, a fost sa i se puna in sicriu sandwich-uri cu carne de vita si branza ( engl. Cheesesteak), de la restaurantul sau preferat din Philadelphia. Dominic Lussi, nepotul barbatului, a povestit ca bunicul sau Richard i-ar fi spus ca doreste sa ia cu el, in viata de apoi, ￯friptura lui Pat", astfel ca rudele au facut tot ce le-a stat in putinta ca sa i-o indeplineasca. Chiar si inainte ca barbatul de 76 de ani sa moara din cauza unor complicatii cardiace, el a ramas loial felului de mancare preferat, pe care l-a consumat in cuda opizitiei medicilor. Nepotul sau a mai povestit ca, la reuniunile de familie, Richard Lussi isi provoca membrii familiei sa conduca doua ore si jumatate pana in Philladelphia, ca sa ii aduca acest sandwich, care se prepara cu carne de vita, branza si ceapa, scrie Stirile ProTV Cea mai bogata femeie din Norvegia a primit o pedeapsa de 18 zile de inchisoare cu suspendare si o amenda de aproape 26.000 de euro, deoarece a condus sub influenta bauturilor alcoolice. Katharina Andressen este una dintre cele mai bogate tinere, sora ei fiind chiar cea mai tanara miliardara din lume. Ea este mostenitoarea unei familii de investitori si industriasi, iar averea ei se ridica la 800 de milioane de euro.Tanara de 22 de ani a avut probleme serioase cu legea, dupa ce a fost prinsa ca a condus sub influenta bauturilor alcoolice. Avea o alcoolemie de 0,64 grame per litru de sange in timpul unui control de rutina nocturn, realizat in aprilie. Asta in contextul in care Norvegia este o tara extrem de stricta in acest domeniu, iar nivelul maxim acceptat de alcoolemie este de 0,21 grame per litru, relateaza Libertatea . Adolescenta Giselle, in varsta de 19 ani, din SUA, si-a vandut virginitatea la licitatie cu 3 milioane de dolari. Un om de afaceri al carui nume nu a fost dat publicitatii i-a implinit visul. El s-a batut la licitatie cu un star de la Hollywood si cu un politician rus, al caror nume au fost de asemenea pastrate secrete. Fata si-a scos la licitatie virginitatea prin intermediul site-ului Cinderella Escorts. Adolescenta spune ca va folosi banii pentru a-si plati studiile si pentru calatorii. "Nu as fi crezut ca se va ajunge la asa o suma. Visul mi s-a implinit. Cred ca vanzarea virginitatii este o forma de emancipare si sunt socata de oamenii care sunt impotriva acestei alegeri. Daca vreau sa vand prima mea intalnire cu un barbat, este decizia mea", a spus Giselle. Un hotel a fost deja rezervat in Germania pentru intalnirea pe care ea o va avea cu cel care a oferit 3 milioane de dolari, anunta Click. O profesoara din Columbia risca sa ajunga la inchisoare dupa ce si-a fortat elevii sa se culce cu ea, in schimbul notelor mari. Yokasta M, in varsta de 40 de ani, ii ameninta pe copii ca ii va lasa corigenti daca vor refuza sa intretina relatii sexuale cu ea. Se pare ca acest incident a fost scos la iveala dupa ce tatal unuia dintre elevi a vazut pe telefonul fiului sau poze cu profesoara, in ipostaze indecente. Baiatul a spus ca femeia le trimitea poze cu caracter pornografic pe retelele de socializare. Ea le propunea "meditatii", inainte sa le trimita fotografii in ipostaze indecente elevilor de 16-17 ani, in schimbul unor note mari, noteaza Stirile ProTV O tanara din New York a decis sa se mute, in urma cu mai multe luni, in Fort Lauderdale, Florida. Si-a dorit sa lucreze cu aligatori, sa salveze aceste reptile, asa ca a luat masuri pentru ca visul ei sa devina realitatea. Acum, ea isi petrece aproape tot timpul alaturi de aligatori. Gabby Scampone are o meserie inedita pentru o tanara de 22 de ani. Ea se asigura ca aligatorii care sunt in apropiere de locuintele oamenilor sunt relocati, pentru a nu reprezenta un pericol. In plus, ea face voluntariat si in parcul national Everglades, unde ofera un adevarat spectacol. Sta in piscina alaturi de aligatori, iar pe unii chiar ii pupa. Totodata, ea incearca sa le explice vizitatorilor ca aceste animale nu sunt atat de periculoase. "Multi oameni, aproximativ 95%, cred ca aligatorii ii vor urmari si ii vor manca. Nu ataca si nu te omoara, fara un motiv. (..) Nu te vor urmari! Nu vor iesi din apa pentru a incerca sa te manance. Vor sa fie lasati in pace! Oamenii sunt muscati cand ii hranesc, cand ii hartuiesc", spune Gabby, potrivit Libertatea