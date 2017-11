Faze tari: Merge pe sarma legat la ochi; Creatura cu trei ochi realizata de cercetatori reprezinta un pas urias in biologie; Si-a facut buncar din 42 de autobuze

Ii plac senzatiile tari si este dependent de adrenalina! Samuel Vorely, de 33 de ani, din Elvetia a reusit sa socheze intreaga planeta dupa ce a traversat plaja Navagio din Zakinthos, Grecia, mergand pe sarma legat la ochi. Distanta percursa a fost de 570 de metri si aceasta performanta i-a adus un record mondial. Nebunia a avut loc la 200 de metri deasupra solului, intre doua stanci. Samuel a folosit o bandana albastra pentru a-si lega ochii si a purtat un ham de siguranta, relateaza Click. Utilizand o metoda genetica simpla, cercetatorii de la Indiana University (IU) au creat un ochi in plus, functional, in centrul capului unui carabus comun. Scotand la iveala mecanismele biologice care stau la baza acestei ocurente poate ajuta cercetatorii in intelegerea modului in care evolutia se foloseste de "caramizile" genetice pentru a crea trasaturi noi sau trasaturi vechi in locuri noi. Aceasta lucrare a aparut in contextul unui studiu mai vechi, in care cercetatorii au produs un ochi in plus in incercarea de a intelege evolutia capului la insecte, scrie phys.org, citat de site-ul descopera.ro. Curand, oamenii vor putea sa interactioneze cu computerele la un cu totul alt nivel, iar expertii spun ca trebuie sa stabilim reguli clare daca dorim ca impactul sa fie pozitiv. Atunci cand vorbim de inteligenta artificiala, ne gandim la productiile hollywoodiene care ne prezinta conceptul intr-o lumina distopica. Este evident de ce am avea nevoie de legi si reguli stricte cu privire la inteligenta artificiala in cazul unui razboi international. Insa in cazul folosirii la nivel individual al inteligentei artificiale, situatia nu este asa dramatica, scrie Playtech. S-a inspirat dupa Arca lui Noe! Bruce Beach, in varsta de 83 de ani, si-a construit cel mai mare buncar privat care sa-l scape de sfarsitul lumii. Pentru a-l realiza, el a ingropat 42 de autobuze. In satul canadian linistit Hornings' Mills, la 100 kilometri distanta de Toronto, se afla Arca 2 a lui Bruce Beach. La suprafata, pare o proprietate rurala obisnuita, insa in pamant este ingropat uriasul adapost antinuclear. Buncarul are o suprafata de 930 de metri patrati si este compus din 42 de autobuze scolare ingropate la 4,2 metri sub pamant si acoperite cu beton, anunta Click. Denumit a opta minune a luminii de catre primii exploratori europeni, orasul nelocuit Nan Madol se afla in apropierea insulei Pohnpei din Micronezia. Zona este izolata, astfel ca, anterior, explorarea insulei era aproape imposibila. Arheologul Patrick Hunt afirma ca este intrigat de aceasta insula care este alcatuita din 97 de blocuri separate de canale inguste de apa. ''De ce ai construi un oras in mijlocul oceanului. De ce aici, atat de departe de orice civilizatie,'' se intreaba specialistul, potrivit descopera.ro.