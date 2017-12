Faze Tari: Gestul emotionant al unui copil de 7 ani facut pentru oamenii strazii; Bomba asta sexy a dat cu biciul si a devenit milionara intr-un an; Un barbat a batut un copil pentru ca a deschis mai devreme cadoul de Craciun

Imagini mai putin obisnuite au fost surprinse la o statie de metrou din Marea Britanie. Un tanar a ales sa nu folosesca scarile rulante, ci sa coboare pe zona metalica care desparte cele doua scari. Imbracat intr-un echipament de fotbal, Freddie Andrews a incercat sa glumeasca, alunecand pe zona de metal care separa cele doua scari rulante, scrie Evening Standard. Intre timp, tanarul era sustinut si aclamat de prietenii sai. Decizia s-a dovedit a fi una neinspirata, intrucat tanarul s-a ranit dupa ce a lovit separatoarele amplasate intocmai pentru a preveni astfel de incidente. Din cauza vitezei, una dintre separatoare l-a aruncat pe scara rulanta. Un barbat, care tocmai urca, a incercat sa-l ajute, anunta Stirile ProTV . Caz socant in Oklahoma, SUA. O mama si-a gasit copilul plin de rani si vanatai cand a ajuns acasa de la munca. Micutul de cinci ani fusese batut de iubitul femeii, iar motivul este unul halucinant. Copilul deschisese mai devreme unul dintre cadourile sale de Craciun. Wesley McCollum (22 de ani) a fost arestat dupa ce iubita sa, Bridgette Payne, a sunat la politie. Femeia spune ca dupa ce s-a intors acasa si-a gasit fiul in pat, plin de vanatai si rani. "Wesley m-a batut rau de tot", i-a spus baietulul de cinci ani mamei sale. Barbatul i-a spus ca l-a trimis la culcare drept pedeapsa, pentru ca deschisese un cadou. Payne a postat pe Facebook fotografiile cu ranile fiului ei, precizand ca este socata si ca sufera enorm ca nu a putut sa-si apere copilul. Ea a mai mentionat ca este prima data cand barbatul a fost violent si ca locuiau de zece luni impreuna, relateaza Click Fiul unui miliardar american isi da in judecata fosta logodnica pentru inelul de logodna, care valoreaza nu mai putin de 250.000 de dolari. Wyatt Koch, in varsta de 31 de ani, si-a chemat fosta iubita in instanta pentru a se asigura ca recupereaza inelul cu diamante de 8,24 carate. Wyatt Koch a cerut-o pe iubita lui, Ivie Gabrielle Slocumb, in casatorie in luna martie. I-a oferit un inel cu diamante, in valoare de 250.000 de dolari, iar tanara de 29 de ani a acceptat cererea. Doua luni mai tarziu, aceasta a decis sa se desparta de Wyatt, dar a pastrat inelul. Acest lucru l-a cam nemultumit pe barbat, caci acesta a decis sa o dea in judecata pentru a recupera bijuteria. El a sustinut ca i-a cerut inelul de mai multe ori, insa fara succes, scrie Libertatea E o femeie de afaceri de succes! Britanica de nici 30 de ani, Theodora, are o meserie mai putin obisnuita: experta in tehnici sado-maso. Clientii ei sunt bancheri, oameni de afaceri si chiar politicieni. Si dupa o bataie buna devin incredibil de generosi. Theodora Dominatoarea si-a inceput cariera in urma cu 3-4 ani. La inceput si-a facut reclama doar pe Internet si primea clienti doar pe baza de recomandari. In timp si-a facut o mica ferma de "sclavi" care o plateau in Bitcoin. In urma cu doua saptamani moneda virtuala a inregistrat o apreciere colosala si Theodora a devenit multimilionara peste noapte. Specializarea ei este biciul, ocazional, isi imobilizeaza clientii atarnandu-i de tavan si se excita atunci cand ii umileste. Unii dintre ei s-au oferit sa devina "ATM-ul uman al Theodorei", iar altii i-au oferit acces nelimitat la contul lor din banca. In 2017, Theodora a avut incasari lunare de 7.500 de lire sterline pe luna, insa cadourile financiare in bitcoin au depasit inca de la jumatatea anului un milion de lire, noteaza Click Un copil de 7 ani a impresionat o lume intreaga cu gestul sau de-a acorda o mana de ajutor celor mai putin norocosi. In prag de sarbatori, Jacob s-a gandit la cei mai putin fericiti. Copilul si-a dorit ca Mos Craciun sa vina si la oamenii fara adapost, motiv pentru care a stans mai multe daruri utile pentru ei. In ghiozdane sau geamantane, Jacob le-a impachetat oamenilor strazii sticle cu apa, conserve, produse cosmetice si multe altele. "Cand am ajuns acasa, am urcat direct in casa si am scris o scrisoare cu lucrurile pe care mi le doresc si am facut 10 pachete", a marturisit copilul. Impresionati de gestul sau, Jacob a reusit sa stranga 3.000 de lire si sute de alte produse donate pe care le-a impachetat, alaturi de familia sa, si le-a donat persoanelor fara adapost, scrie Stirile ProTV