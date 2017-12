Faze tari: Timp de doi ani, americanii si-au putut trimite copiii prin posta, pe distante de peste 100 de kilometri; In 10 ani robotii ar putea detine constiinta si rationament

Rapunzel este unul dintre cele mai apreciate personaje feminine din desenele animate datorita parului ei impresionant de lung, care ii fascineaza pe copii, si a atitudinii optimiste, pline de bunatate. O tanara din Rusia pare sa fie varianta din viata reala a celebrului personaj. Cu un par care atinge o lungime de 106 centimetri, Anstasiya Sidorova a castigat inimile a mii de admiratori care ii urmaresc pagina personala de Instagram. In ciuda faptului ca acum are un par de invidiat si pozeaza pentru diferite reviste, situatia nu a fost intotdeauna atat de roz, relateaza Click. In 1914, un copil de patru ani a fost trimis prin posta de la casa parintilor sai catre casa bunicilor sai care se afla la 117 kilometri departare. Pe 1 ianuarie 1913, Serviciul Postal din SUA a introdus pe lista serviciilor sale coletaria. ATI relateaza ca pentru prima oara americanii puteau trimite pachete prin posta prietenilor si familiei din intreaga tara. Desigur, precum in cazul oricarei inventii, au existat si acele persoane care au incercat sa testeze limitele noului serviciu, unii incepand sa-si trimita chiar copiii prin posta, potrivit descopera.ro. Stirea e ca Pentagon a cheltuit 22 de milioane de dolari intre 2007 si 2012 pentru a investiga OZN-urile. O poveste secundara a fost a unor aliaje extraterestre. Stirea a venit cu trei revelatii imense. In primul rand, a aratat ca multi oameni cu functii inalte din guvern cred ca extraterestrii au fost pe Pamant. In al doilea rand, a afirmat ca pilotii militari au inregistrat filmari cu OZN-uri care sfidau orice lege a fizicii. Nu in ultimul rand, a dat de inteles ca guvernul stocheaza aliaje si materiale extraterestre intr-un grup de cladiri din Las Vegas, noteaza Playtech Potrivit Daily Mail, care citeaza The Telegraph, este vorba despre fostul agent american de informatii Luis Elizondo, care a afirmat intr-un interviu ca, de-a lungul anilor, au fost vazute "o gramada" de obiecte zburatoare neidentificate. Elizondo, care a fost seful programului secret al Pentagonului "Advanced Aviation Threat Identification" pana in luna octombrie 2017, a declarat pentru cotidianul The Independent: "Cred ca este destul de clar ca nu e vorba de noi si nici altcineva, asa ca cineva trebuie sa intrebe de unde vin". Programul, care a fost lansat in 2007 si care a fost finantat cu 22 de milioane de dolari de catre Guvernul SUA, a fost secret pana luna aceasta, informeaza Stirile ProTv Daca ai conduce o masina, dar pe drum in fata ta ar aparea un grup de copii, iar franele nu functioneaza ce ai face? Ei bine exista doua variante: fie omori copiii, dar te salvezi pe tine, sau tragi de volan si te opresti intr-un zid, salvezi copiii, dar mori tu. Majoritatea persoanelor ar alege sa salveze copii. Insa in cazul in care persoana din masina nu este si sofer, ci doar pasager al unei masini autonome, ce s-ar putea intampla? In acest caz majoritatea persoanelor intrebate au afirmat ca nu ar vrea ca masina sa-i ucida pentru a salva copiii, de fapt acestia au afirmat ca nu ar cumpara o masina daca ar sti ca in mod deliberat i-ar ucide, conform descopera.ro