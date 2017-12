Faze tari: "Super Mercedes"-ul lui Hitler, scos la licitatie in SUA; Acest program care te prinde cand minti e mai tare decat poligraful; Asa arata racheta care ar putea duce in 2018 oamenii pe Marte

Elon Musk a prezentat recent o imagine cu super-racheta Falcon Heavy cu care doreste sa transporte, in 2018, oameni pe Marte. In prezent, nava se afla in etapa de a asambla in hangarul Space X din Florida. Uriasa racheta va efectua primele teste de zbor luna viitoare. Spre deosebire de rachetele mici Falcon 9, utilizate de obicei pentru transportarea proviziilor pe Statia Spatiala Internationala, Falcon Heavy este proiectata pentru transportul oamenilor in spatiu. Acestia vor calatori in interiorul unei capsule Dragon, membrii Space X dorind sa trimita cel putin doi oameni pe Luna pana in 2018, noteaza

.