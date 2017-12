Faze tari: Bataie in supermarket! S-au calcat in picioare pentru a prinde reduceri la cozonaci; Mata spalata in masina cu rufele, inca in viata; Sapte joburi ciudate pe care oamenii le vor realiza in viitor

Goana dupa cumparaturi inainte de Craciun nu se lasa cu bataie doar in Romania. intr-un supermarket din Palermo, Italia, oamenii s-au imbulzit ca o cireada in cosurile cu cozonaci, care s-au epuizat in doar cateva minute. Camerele de supraveghere din supermarket au surprins un vacarm de nedescris la raionul cu produse de panificatie. Oamenii s-au napustit din toate colturile magazinului pentru a pune mana macar pe un cozonac, chiar daca asta a insemnat sa se calce in picioare si sa lase in urma un dezastru. In doar doua minute, cele cateva zeci de cozonaci au disparut in cosurile cumparatorilor si s-au facut apoi nevazuti catre casele de marcat, scrie Click. Pana in prezent, mai multe persoane au pasit pe Luna, insa exista un singur om care a decedat si a fost ingropat pe satelitul natural al Pamantului. Pana in prezent, cercetatorul Eugene Shoemaker este singura persoana ale carei ramasite au fost trimise pe Luna. Conform Atlas Obscura, numele cercetatorului a devenit cunoscut dupa ce o cometa (Shoemaker-Levy) ce s-a ciocnit de suprafata lui Jupiter in 1994 a primit denumirea sa. Cometa pe care Shoemaker a descoperit-o alaturi de sotia sa Carolyn si David Levy este uimitoare deoarece a fost pentru prima oara cand omenirea a putut fi martora a unei coliziuni planetare. Shoemaker s-a bucurat de o cariera interesanta, combinand cunostintele sale din geologie cu cele in astronomie, noteaza descopera.ro Din pacate, contextul si scopul nobil din spate se pare ca nu pot justifica prezenta degetului mijlociu printre emoticoanele din WhatsApp. Respectivul gest care poate avea o incarcatura amuzanta pentru anumiti internauti, are potentialul de a supara autoritatile indiene. Din acest motiv, un avocat a inaintat o scrisoare deschisa catre cei de la WhatsApp. Degetul mijlociu nu este un subiect de gluma in India. Din acest motiv, un avocat a descris expedierea respectivului emoticon ca fiind un gest obscen si indecent. Mai mult decat atat, avocatul inversunat afirma ca un simplu emoticon de natura obscena contravine legislatiei indiene referitoare la gesturi obscene, indecente si ofensatoare, informeaza Playtech. Cu adevarat pisicile au noua vieti! Mata Tiggy, in varsta de 9 luni, a supravietuit miraculos la un program de 30 de minute in masina de spalat, la temperatura de 30 de grade C. Felina s-a furisat intre rufe si stapana, Rae Sutton, de 72 de ani, din Bilston, Marea Britanie, a pornit masina fara sa stie ca animalul era inauntru. Cand a scos rufele si a gasit mata aproape moarta, femeia a avut un soc. I-a facut respiratie gura la gura si a reusit s-o readuca in simtiri. Dupa ce a inceput sa respire, pisica a fost dusa de urgenta la cel mai apropiat cabinet veterinar, relateaza Click. Investigator de date. Acesti analisti profesionisti de date vor analiza informatii adunat prin device-urile cuprinse in Internet of Things, pentru a genera catre business-uri si organizatii, noi perspective cu privire la clienti, dupa analizarea datelor. Aceasta profesie nu este neaparat una noua, incat companiile deja investesc timp si bani in analizarea datelor pentru a oferi clientilor cel mai personalizat produs. Dar investigatorii de date ai viitorului vor duce aceasta analiza la alt nivel, sortand datele adunate de robotul "Alexa" de la Amazon, spre exemplu, pentru a gasi modalitati mai bune de a servi clientii, potrivit descopera.ro.