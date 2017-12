Faze Tari: O companie a prezentat jucarii sexuale care vibreaza in functie de evolutia pretului bitcoin; Copilul cu coada, un dar al zeilor; Un barbat din Malaezia va divorta de sotie dupa ce femeia i-a vandut contul dintr-un joc video

Un barbat s-a casatorit simultan cu trei femei, dintre care doua sunt surori. Barbatul din Uganda s-a casatorit pentru prima oara in urma cu 20 de ani, iar evenimentul a atras un numar considerabil de persoane. Uganda, unde se afla o minoritate musulmana, este una dintre putinele tari crestine care au legalizat poligamia. Mirele a spus ca a decis sa se casatoreasca in aceeasi zi cu cele trei femei fiindca ceremoniile separate ar fi costat prea mult si nu avea banii necesari. "Sotiile mele nu sunt geloase una pe cealalta. Fiecare dintre ele detine o casa si promit sa muncesc mai mult pentru a le intretine", a spus Ssemanda, in varsta de 48 de ani, potrivit Stirile ProTV Oameni din toata lumea incearca sa devina bogati peste noapte investind in bitcoin si alte monede virtuale, al caror pret a crescut accelerat in anul care tocmai se incheie. Compania CamSoda, care ofera servicii si produse pentru adulti, vrea sa le ofere detinatorilor de criptomonede placere de pe urma investitiilor facute in acestea. CamSoda a anuntat BitCast, o platforma pentru jucarii sexuale. Aceasta face ca dispozitivele conectate - vibratoare, dildo-uri etc. - sa vibreze in functie de evolutia pretului unei monede virtuale. Deocamdata sunt suportate trei criptomonede: bitcoin, ethereum si litecoin. Cand pretul creste, jucaria sexuala vibreaza mai tare, iar cand scade - mai incet. Pentru a se bucura de experienta, utilizatorii trebuie sa descarce aplicatia Body Chat si sa se conecteze cu contul lor Lovense, scrie Go4IT Un baietel din India are o coada de 30 de centimetri. Krishna Yadav, in varsta de 3 ani, s-a nascut cu coada, iar familia sa vrea sa ramana asa. Mama copilului, Kavita Yadav, in varsta de 22 de ani, a avut un soc cand a vazut anomalia pe care micutul o prezenta la nastere. Numai ca familia a convins-o ca bucata de carne sub forma de coada ar fi un dar al zeilor. Cu totii cred ca nu trebuie ca micutul sa fie operat. Ei considera ca se vor imbolnavi daca i se va inlatura coada lui Krishna, relateaza Click Chiar daca este al doilea cel mai aglomerat din lume, aeroportul din Beijing s-a dovedit a fi mai comod decat propria casa pentru un barbat. Un chinez in varsta de 53 de ani traieste de aproape 10 ani acolo, printre terminale. Barbatul s-a certat in 2008 cu sotia, a plecat de acasa si de atunci s-a mutat in aeroportul din Beijing. El are o bucatarie, paturi si aproape orice ii este necesar. Agentii de paza au incercat sa il evacueze de multe ori, dar nu au avut succes. Wei nu este prima persoana care si-a facut casa intr-un terminal de aroport. Avand aproape 10 ani de cand s-a ,,mutat", nu este nici macar detinatorul recordului pentru cea mai lunga perioada traita intr-un aeroport. Refugiatul iranian Mehran Kirimi Nasseri a trait 18 ani in Terminalul 1 al Aeroportului Charles de Gaulle din Paris, noteaza Descopera . Organizatia Mondiala a Sanatatii a transmis recent ca dependenta de jocuri video este o afectiune mentala, iar povestea pe care v-o prezentam arata ca unii oameni reactioneaza imprevizibil atunci cand sunt indepartati de aceasta activitate. Un barbat in varsta de 25 de ani din Malaezia a cerut divortul dupa ce sotia lui i-a vandut contul din jocul "King of Glory", dezvoltat de compania chineza Tencent si disponibil pentru platformele iOS si Android. In iulie 2017, acesta avea peste 200 de milioane de conturi active in fiecare luna. Femeia a facut acest lucru deoarece barbatul, cu care este casatorita de sase ani, petrecea aproape tot timpul liber jucandu-se. Ea spera ca astfel sotul ei va sta mai mult timp cu ea si fetita lor. Aceasta nu este singurul caz recent de dependenta legat de "King of Glory". Un tanar din China a murit dupa ce s-a jucat zeci de ore acest titlu, iar o femeie a orbit dupa ce a stat in joc trei zile consecutive, fara pauza, anunta Go4IT Eveline Cismaru, tanara care a spart sistemul de securitate al Politiei din Washington, publica poze provocatoare pe Facebook. Ea a fost arestata, alaturi de Mihai Alexandru Isvanca, pe 15 decembrie, la Bucuresti, in cadrul unei operatiuni care viza mai multi hackeri romani. Mihai Alexandru Isvanca si Eveline Cismaru sunt acuzati de procurorii americani ca au piratat sistemul care gestioneaza camerele de supraveghere din Washington. Tinerii au accesat fraudulos aproape 123 de calculatoare care erau conectate la camerele de supraveghere ale Politiei Metropolitane din Washington. In ianuarie, cei doi hackeri romani au reusit sa scoata din functiune doua treimi din numarul camerelor video ale Politiei, anunta Libertatea