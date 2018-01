Faze tari: Programul care stie cand minti cu adevarat doar dupa fata; Cum influenteaza viata viteza de rotatie a Pamantului; Cercetatorii au descoperit viata intr-un loc total neasteptat

James M. Lindsay de la Consiliul pentru Relatii Externe a elaborat o lista cu zece cei mai influenti oameni care au murit in 207. Numele pe care le citeaza vin din diferit colturi ale lumii si aminteste de lideri mondiali, razboinici sau spioni. 1. Martin McGuinness a fost comandant al Armatei Republicane Irlandeze si a devenit in primul ministru al Irlandei de Nord. El a ajutat la incetarea The Troubles, o perioada in Irlanda de Nord care a trecut prin atacuri teroriste si asasinate. 2. Stanislav Petrov a salvat lumea de la un razboi nuclear. El a fost colonel locotenent in fortele de aparare sovietica si a servit centrul de comanda Serpukhov-15, aflat chiar in fata Moscovei, potrivit Playtech Exista numerosi factori care pot influenta viteza de rotatie a Pamantului in jurul propriei axe, iar surprinzator, chiar viata este unul dintre acesti factori, alaturi de influenta Soarelui si a Lunii sau a atmosferei, conform unui material publicat in ultimul numar al revistei Astrobiology. Prezenta vietii poate influenta viteza de rotatie a planetei noastre prin eliberarea in atmosfera a unor gaze, asa cum este oxigenul. Pamantul are nevoie de aproximativ 24 de ore pentru a incheia o rotatie in jurul propriei axe. In trecut insa, planeta noastra se invartea mult mai repede, o zi avand doar 2 - 3 ore. Atractia gravitationala a Soarelui si a Lunii au contribuit la incetinirea acestei viteze de rotatie de-a lungul miliardelor de ani. In prezent, viteza de rotatie a planetei continua sa scada, iar durata unei zile creste cu aproximativ 1,8 milisecunde pe secol, scrie. Cercetatorii de la Universitatea din York au calatorit in regiunile arctice si antarctice pentru a studia prezenta microbiana. Ei au detectat prezenta unor mici creaturi a caror activitate metabolica si-a lasat propriile urme pe zapada. Pentru a identifica microorganismele, echipa a studiat probe mici de gaze prinse in zapada si le-a comparat cu probe similare de zapada sterilizata artificial cu lampi UV. In zapada neatinsa, au descoperit nivele ridicate de iodura de metil, un gaz produs de bacterii marine. Oamenii de stiinta cred, de asemenea, ca aceste bacterii rezistente ofera perspective asupra posibilitatii vietii extraterestre pe planete inghetate considerate anterior nelocuibile, informeaza Playtech. . Analiza micro-expresiilor faciale ofera o precizie de aproape 90% in detectarea minciunilor. Un studiu, descris de Vice, descrie un sistem de invatare automatizat, pentru identificarea ¬inselaciunilor" din salile de judecata. Practic, se foloseste de viziunea computerului pentru a identifica si clasifica micro-expresiile faciale si analiza frecventei audio pentru a distinge ticuri revelatoare in voci. Sistemul automat de detectare a minciunilor a fost aproape 90% exact, trecand peste performanta oamenilor atribuiti aceleiasi sarcini. Acest lucru s-a bazat pe evaluarea a 104 de videoclipuri in instanta, cu actori instruiti sa minta sau sa spuna adevarul, scrie Vice Desi in istorie este regasit faptul ca oamenii se odihneau opt ore, acestia nu au realizat acest lucru continuu, ci in reprize de cate patru ore. Dupa aparitia iluminarii artificiale, noaptea a devenit un moment mult mai prietenos. Din 1700, 15 tari europene au introdus taxe pentru iluminatul stradal, fiind astfel mult mai sigur si comod sa te poti deplasa si pe timp de noapte. Astfel s-a intarit ideea unei singure etape de somn, in special in orasele cu o industrie cresuta. Din acel moment si programul scolar a devenit standard, iar din 1820, in manualele scolare, erau texte ce ii indemnau pe elevi sa se odihneasca pe parcursul unei singure etape, in timpul noptii, potrivit Descopera.