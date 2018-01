Faze tari: Sunt gemeni, dar s-au nascut in ani diferiti; Face rochii de lux din gunoaie; Asteroidul cu forma unui craniu va ''vizita'' Pamantul in 2018

O intamplare uimitoare! Gemenii Joaquin si Aitana Ontiveros s-au nascut in ani diferiti. Din cauza lungului tarvaliu al mamei, baietelul s-a nascut anul trecut, in 2017, iar surioara lui a venit pe lume in 2018. Nimeni nu poate programa cu exactitate cand vin pe lume copiii, in cazul nasterilor naturale. O intamplare inedita a avut loc, din aceasta cauza, in California, SUA. Maria Ontiveros, o asistenta de farmacie, in varsta de 27 de ani, din Earlimart, stia ca urmeaza sa nasca gemeni in jurul datei de 27 ianuarie. Iata insa ca micutii nu au vrut sa mai astepte ca sa vina pe lume amandoi in 2018, informeaza Click. Pentru prima data, oamenii de stiinta au fost martorii unui eveniment bizar in dinamica fluidelor. Teoretic, el a fost prevazut, dar niciodata nu s-a putut demonstra. In ocean exista vartejuri numite eddy: invartirea unui fluid si a curentului inversat, creat atunci cand fluidul se afla intr-un regim turbulent de curgere. Drept urmare, fluidul in miscare creeaza un spatiu fara fluid, care curge in aval. Acestea se intind pana la sute de kilometri si sunt evenimente relativ comune. Dar cercetatorii au observat aceste vortexuri uriase, care se invarteau in tandem: doua varfuri conectate in spirala in directii opuse. Vartejurile oceanului se indreapta intotdeauna spre vest, dar prin asociere se pot deplasa spre est si pot calatori de zece ori mai repede, potrivit Playtech In iunie 1991, vulcanul din Filipine, Pinatubo, a produs una dintre cele mai cunosute eruptii vulcanice din secolul XX. Eruptia a dus la moartea a 800 de persoane, iar peste 10.000 au ramas fara locuinte. Norul de cenusa propagat in atmosfera a dus la racirea cu 0,5 grade Celsius a temperaturilor. Alaturi de cantitatile mari de magma si cenusa din Pinatubo a fost eliberata si o cantitate mare de clorura de hdrogen. Daca acesta ar fi ajuns in stratosfera ar fi dus la producerea unei reactii chimice care ar fi subtiat dramatic stratul de ozon. Conform The Guardian, aparitia ciclonului tropical Yunya a dus la raspandirea unei cantitati mari de clorura de hidrogen inainte ca aceasta sa ajunga in stratosfera, noteaza descopera.ro. Tot ce arunca altii, ea aduna! Bucati de material, hartii si panglici de la ambalajele pentru cadouri, tot felul de lucruri care ar trebui sa ajunga la gunoi sunt folosite de Olivia Mears, o stilista din Carolina de Nord. Cu ajutorul acestora, creatoarea de moda face rochii de lux pentru care clientele platesc bani grei. Olivia si-a facut si propria rochie de Revelion din gunoaie. In majoritate, rochiile ei sunt inspirate de la tinutele printeselor din basme. Rochiile se vand cu cel putin 1.000 de dolari (3.864 de lei). Olivia Mears spune ca abia face fata comenzilor, relateaza Click. In 2018, un obiect ciudat din Sistemul Solar se va apropia de Pamant pentru a doua oara. Anterior, obiectul a fost observat in 2015, de aici provenind si denumirea de 2015 TB145, denumit si asteroidul Halloween. Obiectul are o forma ciudata, asemanatoare cu cea a unui craniu in anumite conditii. Conform Science Alert, anterior a vizitat Pamantul pe 31 octombrie 2015, iar specialistii considera ca ar fi de fapt o cometa moarta. In timpul vizitei din 2015, cometa s-a aflat la cea mai apropiata distanta de Pamant (486.000 de km) pe care o va mai atinge doar peste 500 de ani. Obiectul nu isi face aparitia doar de Halloween, in 2018 acesta se va apropia de Pamant la inceputul lui noiembrie, insa distanta va fi mult mai mare decat cea din 2015, conform descopera.ro