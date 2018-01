Faze tari: Cele mai ciudate descoperiri: De ce barbatii in varsta au urechile mai mari; Cel mai rezistent material din lume este mai subtire ca o foaie de hartie, dar tare ca diamantul; NASA a dezvaluit care este cel mai mare pericol la zborul cu avionul

O echipa de cercetatori de la Universitatea City din New York a obtinut un material la fel de rezistent ca armura, care sa poata opri gloantele, insa extrem de subtire si comod la purtare. Secretul este grafenul, un material foarte subtire, care este format din straturi de atomi de carbon legati intre ei. Un strat de grafen este de un milion de ori mai subtire ca o foaie de hartie, insa extrem de rezistent. Insa daca aplicam doua straturi de grafen, unul peste altul, vom obtine diamen, un nou material, care poate fi la fel de tare ca diamantul, informeaza Adevarul. Atunci cand cercetatorul Piotr Naskrecki a calatorit in Belize in 2014, a observat ca pielea lui a fost infestata de paraziti. Atunci cand a realizat ce se intampla, Naskecki a extras o larva. Apoi, a observat ca mai exista doua in piele si ca orice savant care-si iubeste meseria, s-a decis sa le pastreze si sa inregistreze ciclul dezvoltarii larvei. "A durat doua luni pana cand lavele din pielea mea sa ajunga in punctul in care pot emerge. Acest proces a durat circa 40 de minute", "Nu a fost foarte dureros, probabil nici nu imi dadeam seama daca nu asteptam momentul eclozarii", a adaugat Naskrecki, potrivit Descopera Exista si o alternativa amuzanta a premiilor Nobel: anual sunt premiate cele mai ciudate descoperiri din diverse domenii. Premiul Ig Nobel pentru medicina a fost acordat unor neurologi francezi care au masurat nivelul de dezgust. Cercetatorii spun ca au analizat activitatea cerebrala pentru a vedea care este limita la care oamenilor li se face rau din cauza branzeturilor. Iar la intrebarea: de ce barbatii batrani au urechile mai mari, un doctor britanic a gasit raspunsul castigator: pentru ca gravitatia le intinde. James Heathcote, cercetator: "Este imposibil sa ne imaginam aceste urechi uriase la barbati tineri, asa ca sigur au crescut! Urechile cresc in medie cu 2 milimetri pe an.", scrie Digi24. Cu toate ca este cel mai sigur mod de transport, din punct de vedere statistic, trebuie sa stim ca atunci cand alegem sa calatorim cu avionul, ne putem expune la radiatii care, in timp, ne pot afecta sanatatea. Zburam aproape de limita superioara a troposferei (stratul inferior al atmosferei), la 11.887 de metri inaltime, astfel, spun expertii NASA, intram in contact cu particule atomice cosmice ce pot fi daunatoare. Cand suntem la pamant, e mai putin probabil sa intram in contact cu acestea datorita campului magnetic care inconjoara planeta noastra, scrie Adevarul. . Datorita proiectului Genes in Space-3, astronauti si biochimisti NASA au reusit sa identifice microbi la bordul Statie Spatiale pentru prima data. Acestia s-au dovedit a fi microbi obisnuiti, care se intalnesc des in locurile in care oamenii traiesc. Cu toate ca NASA face tot posibilul sa sterilizeze echipamentele de aici, de pe Pamant, inainte de lansare, chiar si cele mai extreme tehnici pot reduce numarul de microbi doar la 300 de metru patrat. Avand in vedere ca microbii si-au demonstrat capacitatea de a supravietui in vidul spatiului, fiind gasiti in afara ISS, capacitatea de a-i identifica rapid ar face posibila confirmarea sau excluderea ca acestia sa fie microbi de pe Pamant, noteaza Playtech