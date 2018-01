​Faze tari: Locul unde barbatii nu si-ar trimite niciodata femeile: muzeul falusurilor; Si-au facut insula sa poata bea bere linistiti; Arca lui Noe s-ar putea afla pe varful Muntelui Ararat

In fiecare an, cel putin 12.000 de femei se duc sa vada exponatele din Muzeul Falusurilor din Islanda. Sunt 280 de exponate, majoritatea organe genitale provenite de la animale, dar si cateva exemplare umane, donate. Este unul dintre locurile unde barbatii nu se duc si nici nu si-ar lasa partenerele de viata sa treaca pragul. Muzeul Falusurilor din Irlanda este vizitat de peste 12.000 de femei intr-un an. Se minuneaza, fac fotografii si selfiuri. Singurul muzeu falologic din lume, destinat organelor genitale masculine, se afla in Reykjavik, capitala Islandei. Muzeul contine peste 280 de exemplare de la 93 de specii diferite de animale, toate colectionate de o singura persoana, profesorul Sigurur Hjartarson, noteaza Click. Specialistii au facut o descoperire uriasa privind o pasare cu capul galben din Padurea Amazoniana. Pasarile cunoscute cu denumirea de Lepidothrix vilasboasi sunt considerate a fi primele specii de zburatoare care au aparut in urma imperecherii dintre doua alte specii. Pasarea cu creasta galbena poarta aceasta denumire datorita penajului galben din varful craniului. Specia se regaseste in mare parte in Padurea Amazoniana din Brazilia, informeaza Newsweek. In prezent, cercetatorii din cadrul Universitatii din Toronto au demonstrat prin teste genetice ca specia reprezinta un hibrid intre alte doua specii, care a evoluat si a devenit o creatura unica. Pentru prima data, pasarea a fost observata in 1957, apoi in 2002. Desi in urma primelor observatii specialistii considerau ca pasarea-hibrid nu va rezista, in timp aceasta a evoluat si s-a transformat in propria specie distincta, scrie descopera.ro. Patronul localului, McMullen's Brewery, a declarat presei ca ii va invita pe Kate, William, Charlotte si George sa vada ceea ce a realizat in onoarea printesei. Pubul se afla in orasul Colchester si nu iese din tipare cu nimic chiar daca are o denumire pretioasa, se va manca normal, de la pui, curry pana la celebrii burgeri si bere, evident. Pubul este al doilea deschis cu nume ales de la Casa regala, cel al printului George, care s-a deschide recent in Milton Keynes, Buckinghamshire. McMullen detine aceste cluburi de bere, respectand traditia de peste 190 de ani. "In acest sens, incercam sa selectam nume care sunt interesante, relevante pentru timpul sau locul pe care un pub este construit si care va rezista testului timpului", a declarat managerul Heydon Mizon, pentru dailymail, citat de EVZ. Asta da idee! Suparati pentru ca nu au avut voie sa consume alcool pe strazile din orasele Whangamata si Tairua, Noua Zeelanda, in noaptea de Revelion o gasca de tineri si-a facut propria insula pe care sa poata consuma alcool in voie. Cine a zis ca betivii sunt cei mai creativi oameni din lume nu a gresit deloc. Sase tineri cu varste cuprinse intre 25 si 30 de ani: Fussell, J.P. si Marc, din SUA, si neozeelandezii Spruce, Leon Hayward si Shaun le-au dat o lectie autoritatilor locale, care au decis inainte de Anul Nou sa interzica alcoolul. Dupa ce consiliile locale din orasele Whangamata si Tairua au decis sa-i amendeze pe petrecaretii care consumau alcool in locurile publice cu suma de 180 de dolari, cei sase au lucrat sase ore sa-si faca o insula in estuarul Tairua, informeaza Click. Un grup de exploratori sustine ca Arca lui Noe ar putea fi descoperita in scurt timp. In Biblie este scris faptul ca arca s-a oprit pe Muntele Ararat din Turcia dupa 150 de zile. In 2010, un grup de exploratori a sustinut ca a descoperit urme ale navei biblice pe munte. Dar cercetarea acestora a fost infirmata de multi experti din cauza lipsei dovezilor. In prezent, o echipa de exploratori din California crede ca a descoperit dovezi ale navei pe Muntele Ararat, de aceasta data unii specialisti sustinand afirmatiile. Conform Mail Online, peste 100 de cercetatori din lume s-au intrunit in cadrul unui simpozion pentru a discuta despre descoperirea navei, precizeaza descopera.ro.