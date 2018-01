Faze tari: Un sat intreg a castigat $950 de milioane la loto, mai putin un singur locuitor; Unui barbat i-a explodat un testicul "ca un vulcan"; Oamenii care au trec prin mii de operatii pentru a arata ca de plastic

Cum a ramas pe "dinafara". Locuitorii satului Sodeto din Spania au avut surpriza o surpriza imensa in urma cu cativa ani, cand au reusit sa castige 950 de milioane de dolari, premiul cel mare la loterie. Acestia au impartit premiul iar fiecare dintre locuitori au luat acasa pest 130.000 de dolari, potrivit StirileProTv Exista oameni dispusi sa recurga la masuri extreme pentru a arata ca eroii lor imaginari, care de multe ori ori sunt papusi sau personaje de desene animate. Solutia este chirurgia estetica. Insa nu e vorba de o simpla operatie de nas sau o marire de bust, ci e nevoie de nenumarate interventii, care au ca rezultat transformari majore ale fizionomiei, scrie RTV.net Dupa ce a petrecut o vancata cu sotia intr-o tara din Africa, un barbat a trecut prin cel mai mare cosmar al vietii sale. A contactat un virus care i-a afectat o parte din organele genitale, iar unul dintre testicule i s-a umflat atat de tare, incat i-a explodat "ca un vulcan", aflam din Click Carol al II-lea era abonat la Foamea Neagra. Una dintre perioadele in care, in Romania, prostitutia a inflorit avea loc intre anii 1930-1940. Atunci au aparut cartierele si casele de toleranta faimoase, precum si abonamentele pentru astfel de servicii. Continuarea in Libertatea Thailanda se confrunta cu un fenomen foarte bizar in aceasta perioada, noteaza BBC News, care se intreaba daca industria de infrumusetare a tarii nu a mers prea departe. Integral pe StirileProTv.ro