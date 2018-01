Faze tari: Papa Francisc a dat unda verde la alaptat in Capela Sixtina; Au fost lansati roboti care vor inlocui angajatii din hoteluri si supermarketuri; I-a lasat masca pe toti dupa ce a ramas in fundul gol in platoul de televiziune

Alaptati copiii! Nu va fie teama, pentru ca acesta este limbajul universal al iubirii", a spus in timpul slujbei de baptizare, de duminica, Suveranul Pontif. Papa Francisc a botezat 34 de bebelusi si in timpul slujbei le-a permis mamelor sa-si hraneasca micutii. Ceremonia de la Vatican a durat aproape doua ore. Din aceasta cauza micutilor li s-a facut foame si au inceput sa planga in biserica, facand o galagie de nedescris. Niciuna dintre mame nu a indraznit insa sa isi hraneasca odraslele. Si asta din cauza ca in multe din orasele din vestul Europei, dar si din SUA, alaptatul este interzis in spatiile publice, iar femeile care fac totusi acest lucru sunt sacntionate pentru "expunere indecenta in public", noteaza Click Un gigant tech coreean a anuntat realizarea unor noi roboti care ar urma sa inlocuiasca multi angajati din industria serviciilor la nivel mondial, scrie CNBC. Predictii potrivit carora progresele din domeniul inteligentei artificiale si automatizarii vor avea drept rezultat eliminarea a milioane de joburi in timp circula de multa vreme, iar companiile tech testeaza roboti care sa indeplineasca o varietate de sarcini, cu impact viitor asupra industriei serviciilor. Gigantul sud-coreean LG Electronics este ultimul dintr-o serie de companii care intentioneaza sa comercializeze roboti care sa preia anumite sarcini de la oameni, noteaza Business Insider, citat de site-ul descopera.ro. Actorul Brad Pitt a oferit, in cadrul unei licitatii, 120.000 de dolari pentru a urmari un episod din "Game of Thrones" impreuna cu Emilia Clarke, actrita care joaca unul dintre personajele principale ale popularului serial, scrie Variety, citata de News.ro. Licitatia a avut loc sambata noapte, la Los Angeles, in timpul unei gale organizate de Sean Penn pentru a ajuta Haiti. In timpul evenimentului caritabil, a fost anuntata ocazia de a viziona un episod al serialului alaturi de Clarke, care a fost prezenta la eveniment alaturi de colegul sau de platou Kit Harrington, conform Digi24 Fotomodelul Courtney Stodden, 23 de ani, este una dintre cele mai nonconformiste vedete americane. Recent, ea si-a punctat intrarea in Casa Celebrity Big Brother intr-un mod neobisnuit. "Este falsa si ii place sa pozeze in pielea goala. Sunt convins ca nu a fost vorba de un accident: rochia a cazut de pe ea pentru audiente", au comentat cativa telespectatori dupa ce au vazut-o pe blondina in fundul gol. Nici un moderator de televiziune nu poate fi relaxat atunci cand vine in platou Courtney Stodden. anara a intrat in atentia presei britanice dupa ce actorul de 57 de ani Doug Hutchinson, cu care era casatorita din 2011, i-a dat papucii. In 2013, sotul i-a transmis ca intentioneaza sa ceara divortul, insa a reusit sa il imbuneze, scrie Click. Cercetatorii au descoperit ramasitele unei fete de doar sase saptamani, a carui ADN a scos la iveala nu numai originile sale bastinase, dar o cu totul noua populatie de oameni uitati timp de cel putin un mileniu. "Nu stiam ca populatia a existat", a precizat antropologul Ben Potter de la Universitatea Alaska Fairbanks, care a participat la acest studiu. "Este dificil de supraestimat importanta noului popor descoperit pentru intelegerea noastra cu privire la modul in care oamenii au ajuns sa locuiasca in Americi", a adaugat acesta. Se crede ca primii locuitori americani au trecut in Alaska venind din Siberia, trecand Stramtoarea Bering, care acum mai bine de 10.000 de ani era inghetata si permitea trecerea de pe un continent pe altul, informeaza descopera.ro.