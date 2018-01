Faze tari: A aparut sutienul care mareste sanii doar daca-l porti cinci minute, de trei ori pe zi; Un roman creeaza pentru japonezi masina care iti citeste gandurile

Barbati, tineti-va bine pentru ca suprematia voastra in dormitor este pe cale sa fie de domeniul trecutului! Compania americana producatoare de jucarii sexuale Realbotix a creat iubitul perfect. Costa 15.000 de dolari si stie sa faca orice femeie fericita. Papusile masculine din silicon dotate cu penisuri bionice sunt de 100 de ori mai bune decat vechile vibratoare, sustine Matt McMullen, directorul companiei americane Realbotix. In 2018, compania are de gand sa lanseze pe piata varianta masculina a lui Harmony, papusa sexuala care implineste orice fantezie utilizatorului ei. Nici nu au apucat bine sa anunte ca il lanseaza pe piata pe Nick, papusoiul superdotat, ca zeci de femei din intreaga lume s-au inghesuit sa isi rezerve un exemplar, noteaza Click. In cadrul programului Chang'e, misiunea Chang'e 4 va incepe prin explorarea partii intunecate a Lunii, unde va studia geologia locala si va testa efectele gravitatiei satelitului nostru natural asupra insectelor si plantelor. Roverul va fi lansat la sfarsitul anului 2018. "Containerul va contine cartofi, seminte de Arabidopsis si oua de viermi de matase pe suprafata Lunii. Viermii vor produce dioxid de carbon, in timp ce cartofii si semintele vor produce oxigen prin fotosinteza. Impreuna, putem stabili un ecosistem simplu pe suprafata Lunii", a precizat Zhang Yaunxun, proiectantul containerului roverului, informeaza descopera.ro. Un nou sutien care vibreaza promite sa mareasca sanii femeilor cu o masura prin cresterea circulatiei sangvine. Femeile care isi doresc sani mai mari, dar se tem de bisturiu si nu vor sa recurga la operatii estetice au acum sansa sa obtina rezultatul mult asteptat cu ajutorul unui simplu sutien. Inventatoarea gadget-ului, Milan Milic, spune ca purtarea acestuia timp de cinci minute pe zi, de trei ori pe zi, isi vor putea mari sanii in doar o saptamana cu o masura. Milic spune sutienul nu doar mareste sanii ci ii face si mai fermi, iar tehnologia este una simpla dar foarte eficienta. De altfel, mai multe femei care l-au folosit au obtinut o crestere a sanilor de la 3,5 centmetri la patru centimetri, aproape o masura, scrie EVZ. La CES 2018 va fi prezentat un sistem care iti conecteaza creierul la masina. Acesta e viitorul pe care Nissan il vede pentru masini autonome, iar un roman conduce echipa de cercetare. Un vicepresedinte Nissan a spus ca oamenii, cand se gandesc la masini autonome, cred ca soferul n-are nicio treaba cu ce face automobilul. In fapt, ei vor sa creeze un sistem care te conecteaza la masina. Platforma Brain-to-Vehicle (B2V), pe care o vom vedea la CES 2018, face contrariul: citeste gandurile soferului (sau, ma rog, pasagerului) ca sa faca din condus un act mai interesant si mai interactiv, potrivit Playtech. Primele imagini din 2018 inregistrate de roverul Curiosity prezinta ceea ce par a fi urme ale unor fosile de pe Planeta Rosie. ''Par extrem de de similare cu urmele fosilelor din perioada Ordovicianului pe care le-am studiat si fotografiat pe Pamant,'' a declarat Barry DiGregorio, cercetator din cadrul Centrului de Astrobiologie din Marea Britanie. ''Daca nu sunt urmele unei fosile, ma intreb ce explicatie geologica va prezenta NASA,'' adauga el. Live Science noteaza ca urmele au in jur de unul sau doi milimetri latime, cea mai lunga structura fiind de cinci milimetri, precizeaza descopera.ro