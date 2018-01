Faze tari: Peste 16 milioane de americani cred ca vacile cu blana maro produc laptele cu ciocolata; O ambulanta in trei roti, surprinsa circuland pe un drum inzapezit; Jocurile Olimpice din 2020 vor avea roboti pe post de angajati

Atunci cand se intalnesc ies scantei! Robert De Niro, 74 de ani, i-a dat premiul pentru Cea mai buna Actrita, de la gala National Board of Reviews , colegei lui Meryl Streep (68 de ani). Cand s-au intalnit cei doi nu s-au putut abtine si s-au pupat pe gura. I-au socat pe toti cei prezenti. Angelina Jolie a venit cu cele doua fetite Shiloh (11 ani) si Zahara (13 ani) si copiii au ramas cu gura cascata, marti, cand i-au vazut pe Streep si pe De Niro sarutandu-se pasional. Insa nu doar copiii din sala au fost socati sa vada atata pasiune "spontana" in fata microfonului, noteaza Click Relatia dintre oameni si plante este una foarte stransa, iar efectele pe care acestea le au asupra noastra sunt semnificative. Potrivit unor studii, in zonele in care se gasesc multe spatii verzi au loc mai putine infractiuni, iar angajatii care au birourile decorate cu plante sunt cu 15% mai productivi. Cercetatorii cauta noi modalitati de a folosi plantele in beneficiul umanitatii, dar si in alte scopuri. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), institutia guvernamentala a Statelor Unite care dezvolta noi tehnologii militare, vrea sa obtina plante care sa fie folosite in operatiuni de spionaj, supraveghere si monitorizare, potrivit descopera.ro. Japonia va gazdui in 2020 una dintre cele mai spectaculoase Jocuri Olimpice de pana acum. Ele vor fi asistate de inteligenta artificiala. Presa japoneza a oferit ultimele detalii despre planurile tarii de a lansa o flota de roboti la Jocurile Olimpice din Tokyo, din vara lui 2020. Japonia vrea sa organizeze, pentru prima data, o vitrina cu roboti. Planurile Comitetului de Organizare a Jocurilor Olimpice si Paralimpice de la Tokyo sunt in plina desfasurare si, cu siguranta, aceste jocuri vor intra in istorie, deci si experienta va fi una inedita. Evenimentul este pe cat de surprinzator, pe atat de controversat, mentioneaza Playtech. Imagini ireale surprinse pe un drum inzapezit din Rusia. Camera de luat cederi de pe bordul unei masini a surprins momentul despre acre tot internetul vorbeste in momentul de fata. Un sofer a surprins, cu ajutorul camerei video instalate pe bord, o ambulanta care circula din sensul opus si care avea doar trei roti. Imaginile au fost surprinse pe un drum plin cu zapada din regiunea Udorsk, republica Komi. La prima vedere totul pare in regula, dar la doar cateva fractiuni de secunda dupa ce ambulanta apare in prin plan, pe contrasens, se observa cat se poate de calr ca acesteia ii lipseste roata din spate, relateaza EVZ. Laptele cu ciocolata este foarte delicios, insa ii pune in dificultate pe multi oameni atunci cand vine vorba despre provenienta acestuia. Un studiu arata ca 1 din 10 americani cred ca laptele cu ciocolata provine de la vacile maro, ei nestiind ca acesta este o combinatie de lapte si cacao, scrie Gandul. Aceasta inseamna ca aproximativ 16,4 milioane de americani cred ca laptele cu ciocolata este produs pe cale naturala. Mai mult decat atat, aceasta convingere nu apartine copiilor, pentru ca studiul a fost realizat pe un esantion de 1.000 de persoane cu varsta de peste 18 ani. Dincolo de acest raspuns, 48% dintre persoanele intervievate au declarat ca nu stiu de unde vine laptele cu ciocolata, scrie descopera.ro