​Faze tari: Uite cum asteapta cainele stapanul la intrarea in spital; Robotul pe care il imbratisezi pentru un somn dulce; Unele firme au decis sa le ofere concediu platit celor care isi iau un animal de companie

Stapanul e internat in spital de mai multe zile in Tolmezzo, provincia Udine, Italia. Cainele lui metis il asteapta neclintit la intrarea in clinica. Povestea catelului din Tolmezzo seamana cu cea a lui Hachiko, un caine Akita din orasul japonez Odate, care si-a asteptat stapanul la o statie de tren din Tokyo, in fiecare zi, timp de 9 ani. Animalul a inceput sa-l astepte cu disperare pe Hidesaburo Ueno, care a murit la serviciu, incepand din mai 1925. In 2009 a fost facut un film dupa aceasta poveste, in care a jucat Richard Gere. Dupa ce Carlo Petris, un localnic din Tolmezzo, a pus poza cainelui care isi asteapta stapanul de zile in sir in fata spitalului din localitate, intreaga Italie a fost emotionata, conform Click Autoritatile spaniole s-au confruntat cu un caz ciudat atunci cand un detinut de 29 de ani pe nume Gonzalo Montoya Jimenez s-a trezit in morga dupa ce a fost declarat mort de trei doctori. Intr-o dimineata, acesta a fost gasit in celula sa fara semne vitale si a fost transferat la morga unui spital intr-un sac, Science Alert. Apoi, specialistii au auzit un zgomot ciudat venind din sac: detinutul sforaia. Jimenez, care era inchis pentru furt in Penitenciarul Asturias din nord-vestul Spaniei, a fost vazut prima data de cei doi doctori ai inchisorii, dupa ce a fost gasit inconstient in celula sa, fara sa aiba semne de violenta. Negasind semne vitale, doctorii l-au declarat mort, iar o ora mai tarziu un doctor criminalist a inspectat cadavrul si a afirmat primele evaluari, intocmind al treilea raport al decesului, scrie descopera.ro. Mare este gradina gadgeturilor care promit sa te ajute sa dormi mai bine, dar Somnox ar putea fi cel mai ciudat dintre toate. Avand in vedere stilul de viata foarte alert al multora dintre noi, odihna de la sfarsit de zi tinde sa fie din ce in ce mai dificila. Fluxuri de ganduri si numarul de distrageri este atat de mare in majoritatea cazurilor, incat ajungi sa pierzi cateva ore incercand sa adormi. Artificiile mai mult sau mai putin naturale pentru aceasta problema sunt numeroase, dar un gadget ciudatel ar putea fi cel mai eficient. Ilustrat in imaginea de mai jos, Somnox este creatia unei companii olandeze, arata Playtech. Puii au nevoie de timp pentru a se adapta la noua casa si pentru a se imprietenii cu stapanul. Probabil au fost luati de la mama lor si introdusi intr-un nou mediu si probabil nu va fi usor sa se adapteze. Unele companii au inteles asta si le ofera angajatilor sai concediu platit daca au adoptat un animal de companie, scrie Business Insider. Mars Petcare le ofera angajatilor 10 ore de concediu platit atunci cand isi iau un animal de companie, apoi pot sa-l aduca si la birou. Mparticle le ofera angajatilor 2 saptamani de concediu platit daca acestia adopta un caine de la adaposturile de animale, relateaza descopera.ro . O secunda poate sa transforme ziua omului din cea mai reusita in una de cosmar. Acesta este cazul persoanelor care fac obiectul acestei galerii foto. Fie ca e o masina care transporta elevii sau una de politie, secunda de neatentie se plateste in acelasi mod. Iar galeria foto, intitulata elocvent "epic fails", starneste zambete, precizeaza EVZ.