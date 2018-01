Faze tari: De ce astronautii fac febra in spatiu; Cand va fi lansata prima masina de serie fara volan sau pedale; Un tanar de 18 ani a inventat un sutien care poate salva vietile a milioane de femei

Reprezentantii GM au anuntat ca ar vrea ca pana in 2019 sa scoata pe piata automobile care nu vor mai fi dotate cu volan sau pedale. Masina va fi a patra generatie a automobilelor care se conduc singure si care sunt in prezent testate pe drumurile publice din San Francisco si Phoenix. Bordul ar fi simetric, fara volan, fara pedale, iar in centru acestuia se va regasi un monitor cu ecran tactil de unde automobilul va primi comenzi. Fie de la „sofer”, fie de la pasager, potrivit Playtech Astronautii ajung sa aiba febra in spatiu, dar din cu totul alte motive decat pe Pamant. De vina este chiar lipsa gravitatiei. Primele semne de febra incep sa apara, gradual, dupa doua luni jumatate petrecute in spatiu. Astronautilor le creste temperatura corporala cu un grad Celsius, dar sunt si cazuri in care de la 37 de grade, temperatura corpului ajunge la 40. Explicatia este simpla: in microgravitatie, transpiratia se evapora mai greu si imposibilitatea corpului de a elimina excesul de caldura duce la febra persistenta, scrie Digi24 a milioane de femei. Cancerul de san este una dintre cele mai intalnite cauze de deces in randul femeilor, iar in America este estimat ca una din opt femei va dezvolta aceasta boala in decursul vietii. Dupa ce a fost aproape sa isi piarda mama din cauza cancerului la san, Julian Rios Cantu, un baiat in varsta de 18 ani din Mexic a inceput sa studieze si sa caute o solutie pentru aceasta afectiune grava. Acestuia i-a venit ideea de a crea un sutien care sa detecteze cancerul de san. Pentru a avea rezultate, acesta ar trebui sa fie purtat intre 60 si 90 de minute in fiecare saptamana si va functiona ca un sistem timpuriu de detectare a bolii, informeaza ProTv Daca ne uitam la trenduri, la tehnologie si la interesele politice globale, e usor sa ne dam seama ce teorii ale conspiratiei vor incepe sa se raspandeasca. 1. Bitcoin este folosit pentru a duce la un colaps al sistemului economic. Desi criptomonedele au un oarecare impact asupra economiei, unii oameni cred ca acestea au fost atat de mediatizate pentru ca „globalistii” vor sa conduca la falimente claselor cu venit mai mic. 2. Apa „cruda” este varianta mai buna a apei imbuteliate. Mukhande Singh, fondatorul unui startup numit Live Water, a subliniat ca fluorul si cloramina din apa duc la probleme ale sanatatii dentare si mintale. 3. Computerele (cuantice) vor fi aici pentru a face sclavi din oameni, noteaza Playtech O gaura neagra gigantica din centrul unei galaxii aflate la la 800 de milioane de ani lumina de Pamant a fost observata in timp ce elibera nu unul, ci doua fluxuri de particule incarcate energetic. Astronomii au descoperit dovezi ale existentei unor astfel de gauri negre in centrul tuturor galaxiilor mari, inclusiv Calea Lactee. ''Fenomenul are loc deoarece o alta galaxie s-a ciocnit cu J1354 in trecut. Coliziunea a dus la producerea unui flux de stele si gaze prin care J1354 si cealalta galaxie s-au contopit, informeaza Descopera