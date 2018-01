Faze tari: La KFC poti cumpara pui cu Bitcoin la suprapret; Ramasitele unui liliac gigantic ce se deplasa pe patru membre au fost descoperite in Noua Zeelanda; Acum chiar poti sa faci bani cum respiri

Nascuta prin cezariana, la doar 28 de saptamani, si avand doar 400 de grame, doctorii le-au spus parintilor micutei Manushi ca, si daca ar supravietui, fiica lor ar avea doar 0.5% sanse sa supravietuiasca fara leziuni cerebrale. In plus, in primele zile, aceasta a continuat sa piarda din greutate, ceea ce i-a redus si mai mult sansele de supravietuire. Micuta Manushi s-a dovedit insa a fi o luptatoare - primind multiple transfuzii de sange, nutrienti esentiali, si respirand cu ajutorul aparatelor pentru primele sapte saptamani, pana cand a putut sa primeasca lapte, scrie Adevarul.



. Un plasture cu ace minuscule ar putea incetini aparitia bacteriilor rezistente la antibiotice. Acesta trimite medicamentele direct in sange, iar procedeul nu e deloc dureros. Pentru ca o mica parte din compusul activ al pastilei respective ajunge de cele mai multe ori si in colon, iar acolo se dezvolta in cele din urma bacterii rezistente la antibiotice. Problema poate fi evitata daca tratamentul este administrat intravenos, doar ca nu multi pacienti vor sa fie intepati. Aici intervine plasturele cu multe ace minuscule, care penetreaza primul strat de piele al pacientului, se dizolva si elibereaza apoi continutul direct in sange. Plasturele a fost deja testat pe 10 voluntari, cu o forma de placebo, informeaza Digi24. In timp ce unele tari fac eforturi semnificative pentru a bloca tranzactiile de criptomonede, la KFC in Canada ai putut cumpara pui cu Bitcoin. Anuntul pentru noua promotie a fost facut pe Facebook si a fost valabil pentru o perioada de timp limitata. Pentru achizitiile de pui prin Bitcoin, KFC a optat pentru utilizarea serviciului BitPay. Desi acesta este unul dintre cele mai sigure si mai populare din lume, costul unei tranzactii este de 20 de dolari, bani care ajung la BitPay. Ca urmare, desi tu plateai 20 de dolari la KFC pentru galetusa cu pui, costurile tale pentru aceasta experienta erau de 40 de dolari, potrivit Playtech. . Cercetatorii au descoperit fosilele unor lilieci gigantici care au trait in urma cu milioane de ani in Noua Zeelanda. O echipa de cercetatori din cadrul Universitatii South Wales a descoperit oasele si dintii speciei disparute de liliac. Specia era de doua ori mai mare decat cele din prezent si mergea in patru membre. Ramasitele fosilizate descoperite in Noua Zeelanda au o vechime de 16-19 milioane de ani. Liliecii din familia Mystacinidae se gasesc doar in Noua Zeelanda in prezent, insa in trecut exista si in Australia. Spre deosebire de alte specii de lilieci aceasta nu zbura, ci alerga in cautarea plantelor si a animalelor, pentru a se hrani, noteaza Descopera. . Criptomonedele au o uriasa problema cu energia, dar, din fericire, nu ducem lipsa de metode creative de a genera bani fermecati pe internet, in timp ce ne reducem dependenta de combustibili fosili. Exista multe rig-uri de minat monede, iar printre acestea se numara si Breath,care genereaza moneda Monero, pe baza vitezei cu care inspiri aer. Dezvoltat de Max Dovey, un artist si cercetator de la Institutul de Culturi in Retea, Breath e o noua metoda de a intrebuinta un instrument medical denumit spirometru, care masoara cat de mult aer inspira si expira plamanii tai. Apoi datele astea sunt introduse intr-un calculator, care mineaza blockchain-ul Monero, scrie Vice.