Faze tari: Acestea sunt cele mai neinspirate jucarii din lume, care au reusit sa socheze parintii; Parlamentar, surprins dormind bustean, in timpul unei sedinte; Cum a fost recreat ADN-ul unui sclav care a murit acum 200 de ani

Cercetatorii din Islanda au reconstruit partial genomul unui barbat care a murit in 1827, dupa ce a scapat de sclavie si a devenit prima persoana a patrimoniului african care a trait intr-o tara nordica. Locul in care se aflau ramasitele lui Hans Jonatan este necunoscut, dar geneticienii de la deCODE au folosit mostre de ADN de la 182 de descendenti de-ai sai. Studiul reconstituie genomul matern al lui Jonatan, dezvaluind unde a fost rapita probabil mama sau familia lui inainte de a fi vanduti in comertul cu sclavi. "Folosind aceste date, am reconstruit 38% din genomul matern al lui HJ si am dedus ca mama lui a fost din Benin, Nigeria", a scris echipa in revista Nature Genetics, potrivit Playtech. Cea mai veche fosila a unui fluture descoperita pana in prezent sugereaza ca insectele au trait in aceeasi perioada cu dinozaurii, cu 50 de milioane de ani mai devreme decat se credea anterior. Ramasite din aripile a cel putin sapte specii diferite au fost descoperite in Germania. Conform The Guardian, sedimentele cantaresc doar 10 grame, iar specialistii considera ca exista nenumarate ramasite de acest tip ce trebuie descoperite. Insectele ar fi trait in urma cu 200 de milioane de ani, in aceeasi perioada cu primii dinozauri. Unele dintre molii detin semne ale existentei unei trompe. Anterior, specialistii au considerat ca trompa a evoluat odata cu plantele ce infloresc pentru a permite insectelor sa ajunga la nectar, scrie descopera.ro. Desi jucariile ar trebui sa reprezinte ceva frumos pentru copii si sa le ofere sprinjin in a deslusi tainele educatiei, unele dintre acestea sunt concepute fara niciun sens. Cap de papusa pe post de coada pentru un ponei, un robot gonflabil cu supapa intr-un loc...intim, un puzzle esuat si multe alte exemple, printre care si jucarii cu tenta sexuala, se regasesc intr-un top al celor mai neinspirate jucarii, ale caror creatori au fost total lipsiti de imaginatie, scrie Bored Panda. Cu toate acestea, rafturile magazinelor abunda in variante care mai de care mai ciudate si mai amuzante in ceea ce priveste imaginea jucariilor. Daca luam in calcul faptul ca jucariile sunt create, de la ideea de schita si pana la final, de adulti, ar trebui ca acestea sa fie realizate intr-o maniera creativa si educativa, noteaza EVZ. Se pare ca cel mai bun loc pentru un somn profund nu mai e de mult doar dormitorul. Parlamentul a ajuns sa fie unul dintre cele mai relaxante camere pentru politicieni, nu doar cei din Romania. Un parlamentar britanic a fost surprins dormind bustean in timpul unei sedinte importante. Este vorba despre Desmond Swayne, care se aseaza mereu strategic, dupa cum relateaza The Telegraph, in spatele colegului sau, Ken Clarke, atunci cand se vorbeste despre Brexit. In timpul unei sedinte in care se discuta despre retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, despre drepturile cetatenilor europeni si despre colegii sai eurosceptici, Desmond si-a sprijinit temeinic falca in mana dreapta si s-a lasat vrajit de Mos Ene pana cand a cazut intr-un somn din care probabil nici regina Regatului Unit nu l-ar fi trezit prea usor, arata Click. Furtul unei biciclete i-a adus unui barbat din Giurgiu nu unul, ci doua dosare penale! De ce? Pentru ca, odata demascat, s-a dovedit ca hotul in varsta de 42 de ani fura si curent electric. Locuinta sa din comuna giurgiuveana Stanesti - care in documentele furnizorului de curent aparea ca fiind deconectata -, era racordata ilegal la reteaua de energie electrica. Furtul de curent a fost depistat la perchizitia facuta de judiciaristii giurgiuveni in cazul sustragerii amaratei de biciclete. Cu toate ca se stia cu musca pe caciula, adica cu gospodaria racordata ilegal la reteaua de energie electrica, un barbat din Stanesti, judetul Giurgiu, nu s-a putut abtine sa incalece saua unei biciclete rezemata de un zid in buricul orasului Giurgiu, precizeaza Libertatea.