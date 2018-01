Faze tari: Un barbat din Campulung isi vinde casa pe 100.000 de Biblii; Cele mai mari mistere aviatice ale istoriei care inca nu si-au gasit raspunsul; Ce se intampla cand incerci sa te abtii din a stranuta

Un barbat din Campulung Moldovenesc, care locuieste de mai multi ani in Spania, a anuntat ca isi vinde casa cu doua etaje, strajuita la intrare de doi soldati romani din piatra, in schimbul a 100.000 de Biblii. Barbatul a pus doua bannere mari pe imobilul pe care intentioneaza sa il vanda: unul pe care anunta ca este dispus sa dea casa celui care ii ofera cartile sfinte, iar altul pe care "propovaduieste" a doua venire a lui Isus Hristos. Campulungeanul a povestit ca vrea sa renunte la casa pentru a putea sa faca rost de biblii pe care ar urma sa le duca, intr-o actiune de misionariat, in tari din Africa, dar si in alte tari "unde inca este foame de cuvantul lui Dumnezeu", scrie Digi24.



Un pasager a fost arestat dupa ce s-a imbracat cu opt perechi de pantaloni si zece camasi incercand sa evite plata taxei de bagaj. Scandalul a ajuns viral dupa ce barbatul a postat pe Twitter filmarea momentului. Barbatul planuia sa calatoreasca dinspre Islanda spre Anglia, cand si-a dat seama ca greutatea bagajului sau depaseste limita impusa de compania aeriana. Deci, pentru a respecta regulile privind volumul bagajelor, Ryan Carney Williams a pus pe el opt perechi de pantaloni si zece camasi. Dupa ce Ryan a refuzat sa paraseasca poarta de imbarcare, personalul a trebuit sa cheme agentii de securitate, informeaza Adevarul. Statistic vorbind, avioanele sunt cel mai sigur mijloc de transport. Chiar si asa, teama pe care o pot starni avioanele in unii nu poate fi chiar condamnabila daca ne gandim la exceptii, dar mai ales la acele exceptii care nu si-au gasit solutia nici in ziua de azi. 1. Disparitia primului pilot femeie care voia sa faca inconjurul lumii cu un avion. Amelia Earhart planuia sa devina primul pilot femeie care avea sa zboare in jurul lumii. Cu toate acestea, ea a disparut in 1937, undeva deasupra Oceanului Pacific. Au aparut ulterior mai multe motive pentru disparitia ei. Cele mai nebunesti aveau la baza extraterestri si rapiri. 2. Atentatorul Dan Cooper care a disparut fara urma. El a deturnat un Boeing 727, a obtinut recompensa de 200.000 de dolari si a sarit din avion prin spatele acestuia, cu ajutorul unei parasute, scrie Playtech. . Micile cratere din zona polului nord a Lunii ar putea contine apa, sustin specialistii din cadrul NASA. Craterele reprezinta zone de acces catre o retea de tuneluri uriasa formate de lava, in care astronautii s-ar putea adaposti. Daca satelitul natural al Pamantului contine gheata in subteran, tunelurile de la polul nord ar putea reprezenta cea mai buna cale de acces catre aceasta. Tunelurile au fost realizate de activitatea vulcanica ce a avut loc pe Luna in urma cu milioane de ani si s-au format dupa ce lava ajunsa la suprafata s-a intarit. Anterior, cercetatorii au detectat 200 de tuneluri formate de lava in regiunea ecuatoriala a Lunii. Extremitatile acestora sunt diferite de craterele observate in mod obisnuit pe Luna, iar specialistii sugereaza ca ar putea furniza in viitor adapost oamenilor, informeaza Descopera Stranuturile sunt un fenomen pe cat de banal, pe atat de dezbatut. Data viitoare cand vrei sa faci din nou asta, gandeste-te de doua ori inainte sa iti maschezi stranutul. Sa luam mai intai cel mai rau lucru care se poate intampla. Recent, un barbat de 34 de ani din Marea Britanie a incercat sa nu stranute prea zgomotos si a ajuns internat in spital pentru sate zile. El s-a tinut de nas si si-a inchis gura cand a simtit ca ii vine sa stranute. Rezultatutul a fost o senzatie de pocnitura in gat, urmata de durere si dificultate de inghitire.Cand barbatul a ajuns la doctor, incepuse deja sa nu aiba probleme in a vorbi. In urma radiografiei, s-a dovedit ca presiunea adunata in urma stranutului i-a parasit traheea si i-a rupt tesutul moale al faringelui, potrivit Playtech.