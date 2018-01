Faze tari: Au facut nunta la groapa de gunoi; Cercetatorii au putut urmari un gand care se ''misca'' prin creier; Este intepat de mii de albine, dar nu simte nicio durere

Si-au unit destinele la locul de munca! Deoclides Nascimento Brito si aleasa inimii lui, Valdineide dos Santos Teixeira, si-au jurat iubire vesnica la cea mai mare groapa de gunoi din America Latina. Cei doi brazilieni sunt angajati la serviciul de gunoieri din Brasilia si isi petrec zilele la Lixao da Estrutural, unde depoziteaza diferitele materiale adunate de pe strazile suprapopulate ale orasului. La groapa de gunoi ajung zilnic 1.800 de tone de resturi. Ea se va inchide definitiv in 20 ianuarie si va intra intr-un program de ecologizare, noteaza Click. Un studiu asupra bolnavilor de epilepsie care au fost operati a oferit o oportunitate de a urmari cu un detaliu fara precedent miscarea unui gand in creierul uman, de la inceputul sau pana la raspuns. Descoperirea confirma rolul cortexului prefrontal de coordonator al interactiunilor complexe intre diferite regiuni, legand perceptia noastra cu actiunea si serveste la ceea ce se considera a fi "liantul cognitiei", scrie Science Alert. Studiul a fost condus de savantii de la Universitatea California si a inregistrat activitatea electrica a neuronilor, utilizand tehnici precise numite electrocorticografie (ECoG), scrie descopera.ro Inteligenta artificiala este un domeniu fascinant cu numeroase aplicatii in lumea reala, iar Microsoft face progrese importante. De fiecare data cand vorbim de inteligenta artificiala, foarte multi au o reticenta teribila fata de beneficiile acestui subiect din cauza avertismentelor facute de oameni precum Bill Gates, Elon Musk sau Stephen Hawking. Cu toate acestea, este imposibil sa ignori unele proiecte futuriste care ajung sa se materializeze prin performanta unor retele neurale elaborate. Un astfel de proiect a fost realizat de un grup de cercetatori de la Microsoft, anunta Playtech. Un barbat din India a fost filmat in timp ce aduna gramezi de albine cu mana goala si le baga sub maieu, fara sa fie afectat in niciun fel de veninul acestor insecte. Barbatul se numeste Suk Mahammad Dalal si este din satul Chandramonipur, din statul indian West Bengal. In varsta de 31 de ani, el a devenit imun la veninul albinelor, dupa ce timp de 15 ani a fost intepat de aceste insecte, in timp ce le lua mierea. Suk afirma ca nu mai simte nicio durere, desi uneori intepaturile provoaca unele mici umflaturi, informeaza Stirile ProTv. Cercetatorii din Japonia au amplasat pe un tren un difuzor ce latra precum un caine si emite sunete precum cele ale cerbilor pentru a preveni coliziunea animalelor cu trenul. Conform BBC, combinatia de sunete a fost realizata pentru a speria cerbii si caprioarele aflate pe calea ferata, astfel fiind redus numarul de decese. Membrii Railway Technical Research Institute (RTRI) sustin ca emiterea sunetului de cerb timp de trei secunde va atrage atentia animalului, iar 20 de secunde de latrat il vor speria. Cercetatorii din cadrul RTRI sustin ca testele desfasurate pe timpul noptii au dus la injumatatirea numarului de cerbi morti de pe calea ferata, conform descopera.ro