Faze tari: Un barbat din Canada a primit o amenda pentru parcare ilegala dupa ce politistii s-au lasat pacaliti de o masina din zapada; Cum arata fotografia facuta de un om care pretinde ca a calatorit 6000 de ani in viitor; Tipul asta foloseste albine ca sa faca muzica magica a stupului

Un barbat din Montreal, recunoscut pentru farsele sale, i-a pacalit pe politisti dupa ce a sculptat o masina din zapada. Fortele de ordine au crezut ca autovehiculul era parcat ilegal, asa ca au lasat pe "parbrizul" canadianului o amenda. Simon Laprise a scris pe Facebook ca i-a luat patru ore sa sculpteze in zapada o replica a unui DeLorean, devenita faimoasa dupa ce a aparut in "Back to the Future" (n.red.: Inapoi in viitor) si ca dupa cateva ore a observat un politist care statea in dreptul "masinii". Dupa ce i-a lasat o amenda pentru parcare ilegala, politistul si-a dat seama ca autovehiculul nu era real si i-a lasat un mesaj canadianului - "Mi-ai facut ziua!". Laprise a subliniat ca farsa a fost involuntara si ca nu voia sa-i pacaleasca pe politisti ci pe echipajele de deszapezire, scrie Adevarul. Pentru prima data, oamenii de stiinta au realizat o harta topologica a suprafetei lui Titan. De cand sonda Cassini a stat fata in fata cu satelitul, cercetatorii si-au dat seama ca Titan are multe in comun cu planeta noastra. Un exemplu este lichidul din depresiuni de pe suprafata sa. Desigur, acele mari sunt rezultatul unor compusi de hidrocarburi super reci, mai degraba decat apa. Dar un ocean este un ocean. stronomii de la Universitatea Cornell din SUA au folosit o constructie topografica recenta a suprafetei lui Titan pentru a gasi cele trei mari balti ale Lunii care au o suprafata echipotentiala comuna: nivelul marii, la fel ca si oceanele noastre, informeaza Playtech. . Un barbat sustine ca a calatorit in viitor si a reusit sa fotografieze un oras care va exista peste 6000 de ani. Acesta s-a lasat filmat explicand ce a vazut si cum a perceput el totul. Calatorul in timp a declarat ca exista tehnologie secreta, si a marturisit ca a facut parte dintr-un program de recrutare, care l-ar fi trimis in timp. Acesta a declarat ca in viitor va exista un altfel de guvern si ca, tehnologia din viitor, va face ca cea din prezent sa para primitiva. Pentru a-si sustine marturia, acesta a aratat o fotografie pe care a facut-o cu 6000 de ani in viitor. In imagine se poate observa un oras in ceata, pe care el pretinde ca l-a vizitat de curand, potrivit Click. Bioni Samp inregistreaza si analizeaza frecventele albinelor, cum ar fi "melodiile" reginei albinelor, si le foloseste in compozitiile sale. El foloseste un cadru de stup cu scanner ca sa inregistreze zgomotul electromagnetic si baga electrozi in mierea cultivata de el pentru a recolta sunetul bogat si vascos. Prin intermediul muzicii, Samp spera sa promoveze constientizarea problemelor precum tulburarea de colaps a coloniei, boala care a ucis milioane de stupi de albine din toata lumea. Miliarde de albine mor anual din cauza unei combinatii de infectii cu acarieni Varroa, schimbari climatice si pesticide neonicotinoide, scrie Vice. . O inovatie recenta a companiei Mitsubishi va duce la eliminarea unei relicve: oglinzile retrovizoare. De asemenea, noul dispozitiv va fi mai performant. Poate detecta obiecte aflate chiar si la 100 de metri departare si ultimele teste au aratat o crestere a preciziei de la 14% la 81%. Noile camere vor utiliza Maisart AI, produs de aceeasi firma, care are capacitatea de a face diferente intre pietoni, masini si motociclete. In utlima instanta, noua tehnologie are menirea de a preveni accidentele. Sistemul va fi imbunatatit in continuare, oficialii companiei dorind cresterea performantei la vreme rea, noaptea sau pe serpentine, informeaza Descopera