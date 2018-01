Faze tari: Adidasii cu care poti intra gratis la metrou tot anul; Zeci de milioane de euro pentru o stea de mare care devoreaza corali; Premiera in stiinta: ADN-ul unui om care a murit in 1827 a fost creat fara ramasitele sale

Sute de oameni au campat pe strada in Berlin timp de patru zile ca sa prinda una dintre cele cinci sute de perechi Adidas x U-Bahn. Adidasii, care se vand cu 180 de euro, contin si un abonament anual de transport in comun pentru Berlin in valoare de sapte sute de euro. Cele cinci sute de perechi de pantofi sunt rezultatul unei colaborari intre Adidas si reteaua publica de transport din Berlin (BVG). Pe langa faptul ca adidasii vin la pachet cu abonamentul, materialul lor e acelasi cu al scaunelor vechi din metroul berlinez. Desi a scos propria editie de adidasi, BVG a mentionat ca persoanele care ii cumpara tot n-au voie sa puna picioarele pe scaune, scrie Vice. Pana acum, reconstituirea genetica a unui animal sau a unei persoane cerea ca ADN-ul sa fie extras din ramasitele acelui individ. Un nou studiu realizat de cercetatorii companiei deCODE Genetics din Islanda a reusit sa obtina ADN-ul persoanei respective din mostre genetice culese de la 182 de descendenti ai lui Hans Jonatan, o personalitate islandeza din secolul al XIX-lea. Hans Jonatan a fost primul locuitor al Islandei cu descendente africane. Islanda dispune de o colectie extrem de detaliata de inregistrari genetice, ceea ce a permis reconstituirea exacta a arborelui genealogic. Cei de la deCODE cred ca totusi metoda poate fi aplicabila la scara mai mare: "este o problema de cat de multe date ai la dispozitie. In principiu, poate fi facut oriunde, cu orice stramos, dar ce a fost simplu in cazul nostru este ca Jonatan era singurul cu descendenta africana", a precizat Kari Stefansson, citat de Descopera. Algoritmul aprobat de FDA se numeste Wave Clinical Platform si a fost dezvoltat de compania de tehnologie ExcelMedical. El poate sa sesizeze schimbarile subtile ale semnelor vitale si poate trimite alerte cu pana la sase ore inainte de un potential eveniment fatal. Un alt avantaj al algoritmului este ca monitorizeaza pacientii in mod continuu, lucru care este imposibil pentru personalul medical. Sistemul poate, de asemenea, sa analizeze semnele vitale si sa gaseasca relatii intre acestea. De exemplu, daca tensiunea unui pacient creste, ar putea sa nu fie nimic grav. Dar daca, pe langa tensiune crescuta, pacientul are parte de o scadere a ritmului respiratiei, atunci moartea ar putea fi iminenta, informeaza P laytech. Autoritatile australiene au anuntat luni o masura importanta pentru protectia Marii Bariere de Corali, insa asociatiile ecologiste sustin ca aceasta este insuficienta si solicita autoritatilor sa actioneze pentru reducerea poluarii. Marea Bariera de Corali, aceasta bijuterie a Patrimoniului Mondial UNESCO, considerata cel mai mare recif de corali din lume este amenintata de activitatile industriale si agricole, dar si de o stea de mare invaziva, Acanthaster planci, care devoreaza coralii. Spranumita si "coroana de spini", aceasta stea de mare, care poate ajunge pana la un metru in diametru, se hraneste aproape exclusiv cu corali si prezinta tepi al caror venin este toxic pentru om. Premierul australian, Malcolm Turnbull, a anuntat luni deblocarea a 60 de milioane de dolari australieni (39 milioane euro) pentru a combate aceasta stea de mare si a proteja Marea Bariera, scrie Digi24. In Franta, o pisica pierduta s-a intors acasa cu trenul. Pasagerii aflati in gara din comuna Sart au vazut pisica pe sine, in fata unui tren care tocmai se pregatea sa plece. Ei au incercat s-o goneasca, insa animalul s-a dovedit a fi incapatanat. Controlorul Guillaume Chueca a luat pisica si a incercat sa o indeparteze de peron, informeaza Radio France Blue, citata de Rador. "Am coborat dupa pisica, am luat-o si am dus-o in afara peronului. M-am intors la tren, pentru ca acesta trebuia sa plece, insa pisica m-a urmat si a urcat in vagon". Stapanii pisicii Noisette au fost gasiti cu ajutorul retelelor de socializare, informeaza Descopera