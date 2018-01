Faze tari: Camile injectate cu botox, descalificate de la un concurs de frumusete; Au construit o cale ferata in doar 9 ore; Scuza gasita de un sofer prins beat la volanul unei Tesla

Un videoclip in care apar doi copii intr-un turn de spuma a devenit viral pe retele sociale. Desi turnul se intinde pana aproape de tavan si este putin inclinat, acesta nu se prabuseste. Persoana ce a publicat initial videoclipul nu a clarificat modul in care a fost realizat turnul din spuma, insa probabil este simplu de realizat. Surfactantii, precum sapunul, pot forma cu usurinta spuma stabila, afirma Donald Freese, inginer-chimist. Live Science noteaza ca spuma este realizata din bule de gaz disperasate in lichid. In cazul in care bulele sunt mari acestea se sparg mult mai rapid, dar atunci cand bulele de sapun sunt mici structura poate rezista fortei gravitatiei, scrie descopera.ro 12 camile au fost descalificate de la un traditional concurs de frumusete din Arabia Saudita dupa ce s-a descoperit ca stapanii le injectasera botox ca sa fie mai aratoase. Ce-i drept, miza era mare. Premiile totalizeaza 182 de milioane de dolari. La concursul de frumusete, camilele sunt evaluate in functie de marimea buzelor, obrajilor, a capului si genunchilor, asa ca dorinta stapanilor de a le face mai atragatoare este usor de inteles. Trebuie sa fie insa in limitele regulamentului, informeaza Digi24. In timp ce in tari din Europa central-rasariteana, infrastructura feroviara nu a mai fost modernizata de aproape 30 de ani, in China se produc miracole. 1.500 de muncitori au reusit sa construiasca de la 0 liniile de cale ferata care intrau intr-o gara noua din Longyan. Proiectul demn de Cartea Recordurilor a demarat in tromba in noaptea de 19 spre 20 ianuarie. In zori, gara din Longyan era perfect functionala. 1.500 de muncitori, impartiti in sapte unitati operative au reusit sa uneasca trei cai ferate majore din China in gara Nanlong, din Longyan, Provincia Fujian, arata Click. Un sofer de Tesla s-a urcat baut la volanul masinii si chiar a adormit in masina inainte sa fie oprit de politie. In urma cu o saptamana, un sofer de Tesla a adormit la volan in jurul orei 17:30, pe podul Bay Bridge din San Francisco. Acesta a fost observat de alti participanti la trafic, care au si sunat la politie. Respectivii l-au prins din urma si probabil l-au si trezit, moment in care soferul a incercat sa sustina ca Tesla era pe Autopilot. In mod nesurprinzator, insa, scuza nu a tinut. Omul a fost depistat cu o alcoolemie dubla fata de limita legala si a fost arestat pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice, potrivit Playtech. Toata lumea arunca plicurile de ceai dupa utilizare. Nu este si cazul artistei Ruby Silvious (19 ani), expert in design, care le transforma in adevarate opere de arta. Ea a realizat o colectie unica numita 363 de zile, in care sunt incluse 363 de plicuri de ceai pe care le-a pictat sub forma de microtablouri. Acestea infatiseaza peisaje de iarna, portrete de femei, copaci, animale, imagini de pe cartile de joc. Microtablourile sunt un fel de jurnal zilnic pentru artista. Ea spune ca plicurile pictate ii amintesc sentimentele pe care le traieste zi de zi dupa ce isi bea ceaiul. Numai ca acestea s-au bucurat de mare succes in randul publicului din SUA si strainatate. Ruby a fost invitata deja sa le prezinte in expozitii din Japonia si Franta, relateaza Click.