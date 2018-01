Faze tari: Cum a ajuns un restaurant din Londra sa fie pe primul loc fara ca el sa existe; De 22 de ani, traieste intr-un castel de nisip; Oamenii de stiinta au aflat ce simt plantele

Un scriitor freelancer a facut un experiment care a uimit pe toata lumea: a creat un restaurant care a ajuns in topul celui mai cunoscut site de review-uri, desi localul nu exista. Oobah Butler a avut ideea de a transforma soprunul casei sale in cel mai bun restaurant din Londra. In trecut, el era platit de proprietarii de restaurante sa scrie cronici bune pentru localurile lor, desi nu luase niciodata masa acolo. Practic, tanarul a ajuns la concluzia ca site-ul de review-uri este o realitate falsa, recenziile care sunt de cele mai multe ori falsificate ajutand propietarii sa castige mici averi din nimic. Tanarul s-a gandit apoi la conceptul restauranului si a facut un menu, denumind toate felurile de mancare dupa o stare de spirit, scrie Libertatea. Glumetii care le spun vegetarienilor ca si plantele simt, nu doar animalele, s-ar putea sa nu fie atat de departe de adevar. Plantele nu au ochi, urechi sau nas, dar au invatat sa se fereasca de pericole. Procesele lor senzoriale sunt complexe si misterioase, dar un nou studiu ne ajuta sa le intelegem mai bine. Spre deosebire de mamifere, care au organe senzoriale, plantele folosesc proteinele din membranele lor externe. Acestea le ajuta sa detecteze chimicalele din jurul lor si proteinele de la patogenii sau hormonii altui organism. Detectarea declanseaza un semnal de alarma in celule, potrivit Playtech. Pentru turistii din Rio de Janeiro, Marcio Mizael Matolias este "Regele Plajei" sau "Regele din Castelul de Nisip" sau "Regele Marii". Brazilianul si-a construit un dormitor sub sculptura din nisip si isi duce veacul nestingherit pe plaja. Nu duce grija chiriei, intretinerii sau utilitatilor. Plaja Barra da Tijuca ii ofera tot ce ii trebuie. Acum 22 de ani, a construit o bijuterie de castel, cu o arhitectura inspirata din filmele Disney, pentru a-i atrage pe turisti sa faca poze. De atunci si pana astazi, castelul este tot aici, iar Marcio Mizael si-a construit un dormitor de 3 x 3 metri sub sculptura, unde isi petrece noptile. Dormitorul subteran al Regelui este ticsit de carti. Cand nu are clienti care sa se pozeze pe tron, Matolias citeste, informeaza Click. Pe Pamant suntem familiarizati cu furtunile de vara, viscolele iernii, furtunile de nisip din zonele aride si chiar si cu cele mai benigne furtuni, cele care incap intr-un pahar cu apa. Sonda Rosetta, aflata intr-o misiune de observare a cometei 67P/Ciuriumov-Gherasimenko, a avut parte de propria ei furtuna si este singurul obiect terestru care a trecut vreodata printr-o astfel de furtuna: furtuna unei comete. Rosetta a avut nevoie de 10 ani pentru a ajunge la intalnirea cu cometa si apoi si-a petrecut inca doi ani insotind cometa in drumul ei spre Soare. Pe masura ce cometa se apropia de Soare, sonda Rosetta a trebuit sa infrunte "viscolul" produs de grauntele de praf de la suprafata cometei ce erau aruncate in spatiu de sublimarea unei parti a ghetii care formeaza acest corp cosmic - apa trece din stare solida direct in stare de vapori din cauza expunerii la temperaturi ridicate, scrie Digi24. . Ca si cum as fi vrut inca o confirmare ca raceala e cel mai nasol lucru posibil, un studiu nou sugereaza ca nu poti da virusul mai departe doar prin tuse si stranut, ci persoanele infectate o pot face si prin simpla respiratie. "Persoanele racite genereaza aerosoli infectiosi (picaturi extrem de mici care raman suspendate in aer pentru un interval mare de timp) chiar si cand nu tusesc si mai ales in primele cinci zile de boala.", a zis profesorul pe sanatate de la Universitatea de Sanatate Publica din Maryland si autorul studiului, Donald Milton. Pentru a ajunge la aceasta concluzie, cercetatorii au analizat respiratia a 142 de persoane care erau racite. Ce e interesant e ca stranutul nu produce un numar mai mare de copii RNA virale in mostre, ceea ce sugereaza ca nu ajuta chiar atat de mult la raspandirea virusului, noteaza Vice.