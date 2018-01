Faze tari: Savantii au clonat maimute utilizand o noua tehnica, iar oamenii pot fi urmatorii; Care este tara cu cei mai multi barbati fumatori si unde se situeaza Romania pe Harta Fumatorilor; Caine politist, muscat de un suspect in timpul unei arestari

De la nasterea oii numite Dolly in 1996, oamenii de stiinta din intreaga lume au folosit aceeasi tehnica pentru a clona si alte animale precum pisici, caini, sobolani si vite. Primatele, totusi, nu au putut fi clonate - pana acum.Intr-un nou studiu publicat in Cell, o echipa de cercetatori din China condusi de Qiang Sun de la Academia Chineza de Stiinte din Shanghai, a scos la iveala ca au gasit o modalitate de a schimba tehnica de clonare standard, scrie Futurism . Eforturile lor au rezultat in nasterea a doua femele macac: Zhong Zhong si Hua Hua, scrie descopera.ro Un barbat a fost arestat pentru ca a muscat un caine politist, in timpul unei interventii a politistilor americani care investigau o serie de impuscaturi in New Hampshire. Incidentul a avut loc duminica, cand politistii au ajuns la o locuinta din orasul Boscawen, dupa ce au primit un apel in care se preciza ca o persoana a fost impuscata. Doua persoane au incercat sa fuga de la fata locului, atunci cand agentii au incercat sa le aresteze, potrivit stirileprotv.ro In urma cu cativa ani, jurnalisti brazilieni de la Autoesporte au apelat la cunostintele unor experti pentru a vedea daca acul unui vitezometru care se blocheaza in momentul impactului reprezinta viteza reala cu care rula masina. Ambii specialisti au demontat mitul, considerand ca nu exista niciun mecanism montat pe vreun automobil care sa blocheze acul instrumentului pentru masurarea vitezei de deplasare, potrivit playtech.ro . Cartograful ceh Jakub Marian a realizat o harta europeana a fumatului in randul barbatilor. Tarile cu cei mai inraiti fumatori sunt cele din vestul continentului si cateva dintre cele din sudul Europei, in timp consumul de tigari in randul barbatilor este redus in nord-est. Romania se situeaza la jumatatea acestui clasament, un procent de 37%, insemnand ca aproape 4 din 10 barbati romani fumeaza, potrivit gandul.info Un barbat a facut contrabanda cu cocaina in valoare de 4 milioane de lire sterline, pe care a adus-o in Marea Britanie intr-o remorca pentru cai, pentru a finanta cariera de jocheu a fiicei sale. Jody Van Gerwen, in varsta de 27, a fost prezenta in tribunal, unde a plans, cand tatal sau in varsta de 52 de ani, Mari, a fost condamnat la 17 ani de inchisoare. Geambasul olandez, care a fost la randul sau jocheu, a sustinut ca a fost fortat sa aduca drogurile de mare risc in Marea Britanie, potrivit stirileprotv.ro