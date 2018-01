Faze tari: O femeie este atrasa sexual de baloane. Cum se manifesta cand le vede; Povestile oamenilor ce au supravietuit in mod miraculos in salbaticie; Primele lentile de contact care pot masura nivelul zaharului din corp

O femeie din Germania a declarat ca nu poate trai fara baloane deoarece i se par foarte atragatoare. Tot ea a marturisit faptul ca are nevoie de ele si ca nu se vede traind daca nu le are prin preajma. Se simte atrasa sexual de ele si se pozeaza deseori jucandu-se cu baloanele pe care le-a strans intr-o colectie tinuta chiar in locuinta personala. Maggy Berloon se considera un adevarat "looner" (persoana atrasa sexual de baloane) si a marturisit ca i se pare foarte excitant sa le vada cum se misca sau se sparg, informeaza Click Secretarul american al apararii Jim Mattis a avut parte de o demonstratie militara neobisnuita in timpul vizitei sale in Indonezia. Fortele speciale indoneziene au vrut sa-l impresioneze pe oficialul american, astfel ca au organizat demonstratii in care soldatii au spart caramizi cu capul si au muscat serpi ca sa le bea sangele. Potrivit televiziunii indiene NDTV, Jim Mattis, a carui porecla este "cainele turbat", a parut impresionat de abilitatile indonezienilor, care au dat drumul din elicopter inclusiv la caini politisti, cu misiunea de a "ataca" teroristi, relateaza Stirile ProTv Au aparut primele lentile de contact smart, care pot monitoriza nivelul de glucoza din lacrimile celui care le poarta. Lentilele raman totusi moi, confortabile si transparente, pentru a putea pastra functia principala pentru care au fost create, aceea de a vedea cu ajutorul lor. Intr-un studiu publicat in Science Advances, echipa de cercetatori de la Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) si de la Sungkyunkwan University a explicat ca lentilele vor putea detecta zaharul din sange prin lacrimi. Inventia lor reprezinta o premiera - aceste lentile moi sunt primele care folosesc pixeli de display pentru monitorizarea glucozei, noteaza Playtech In 1952, Keith Parkins in varsta de doar doi ani a disparut de langa ferma bunicului sau din Oregon. Familia sa l-a cautat timp de mai multe ore, insa nu l-au putut gasi. A doua zi, Keith a fost gasit de familia sa. Traia, dar era inconstient. Era intins cu fata in zapada, iar parintii baiatului au fost socati ca a supravietuit intreaga noapte. Keith se afla la 13 kilometri departare de ferma familiei. Hainele sale erau rupte si isi daduse jos geaca. In documentarul ''Missing 411'', Les Stroud, cunoscut si ca ''Supravietuitorul'', a refacut drumul lui Keith din 1952. Baiatul a mers 19 ore neintrerupt pentru a ajunge in locul in care a fost gasit. Specialistii sustin ca ar fi fost relativ imposibil sa ajunga acolo pe cont propriu, asadar multi au invocat ipoteza unei rapiri. In timpul documentarului, Keith este intervievat, dar baiatul nu isi amintea detaliile din acea noapte, scrie descopera.ro. Un cuplu din Missouri (SUA) a postat pe Facebook imaginile de la o sedinta foto de familie, pe care au avut-o in urma cu opt luni. Imaginile primite de la "un fotograf profesionist", pe care l-au platit cu 250 de dolari, au ajuns virale in scurt timp. O familie din Statele Unite a platit 250 de dolari pentru o sedinta foto realizata de "un fotograf profesionist" din Missouri. Dupa opt luni, cuplul american a primit fotografiile, iar rezultatul le-a starnit hohote de ras, asa ca cei doi soti au hotarat sa publice imaginile pe Facebook. La prima vedere, in fotografii, toti membrii familiei apar zambitori si fericiti, insa, detaliile fetelor au starnit hohote de ras in randul internautilor, care au distribuit imaginile de peste 300.000 de ori, ajungand virale in scurt timp. Chipurile lor sunt editate si apar ca fiind desenate, conturand niste trasaturi fantomatice, arata Adevarul.