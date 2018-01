Faze tari: Ce mai prietenie: el are 2,45 m, ea are 60 cm; Intr-un loc din Romania se cultiva ciuperci Shiitake, pepene cu gust de para si ridichi uriase de 8 kg fiecare; Copil de doi ani fumeaza, spre amuzamentul parintilor

Turcul Sultan Kosen (35 de ani) a fost recunoscut de Cartea Recordurilor drept cel mai inalt pamantean. El are incredibila inaltime de 2,45 metri. Kosen a fost invitat de autoritatile din Egipt sa viziteze vestitele piramide din Giza. Aici, el s-a intalnit cu Jyoti Amge (24 de ani) din India, recunoscuta de Cartea Recordurilor drept cea mai mica femeie de pe planeta. Ea are inaltimea de numai 60 de centimetri. Desi intre ei este o diferenta de aproape doi metri, cei doi s-au inteles foarte bine. Ba chiar s-a legat o prietenie intre ei. Amandoi au fost adusi la Cairo de autoritatile egiptene pentru a le promova turismul din tara lor, precizeaza Click. Un om de afaceri din Coreea de Sud produce, in Cocorastii Colt, judetul Prahova, ciuperci Shiitake, pepeni cu gust de pere si ridichi uriase, care ajung la 8 kilograme. Legumele obtinute le exporta, afacerea fiind una de succes, transmite corespondentul Mediafax. Lee Jong Su a inceput sa produca legumele coreene doar pentru el, in 2009, iar acum a ajuns sa exporte. La mare cautare sunt ridichile coreene, care ajung si la opt kilograme, ciupercile Shitake sau pepenele galben, cu gust de pere. "A adus 10 solarii si a inceput sa le monteze pe un teren care timp de 7 ani au stat degeaba. Apoi a adus seminte si am inceput sa punem legume coreene", a declarat Nicoleta Stanciu, reprezentantul firmei din Coreea de Sud, anunta descopera.ro.



Fiecare om asociaza sentimentele pozitive cu alimentele si experientele de care se bucura din plin, iar pe cele negative cu opusul. Un nou studiu arata cum "cartierele"creierului atribuie sentimente bune si rele pentru anumite obiecte, experiente sau trairi. Condusa de neurologul Kay Tye, cercetarea ilustreaza procesele creierului pe care nici neurologii nu le-au inteles. Astfel, noua cercetare ar putea avea un impact pozitiv in tratarea tulburarilor mintale. In 2016, echipa lui Tye a constatat ca in amigdala, centrul emotiilor din creier, exista neuroni care atribuie sentimente, bune sau rele. Aceste raspunsuri fac parte din viata noastra de zi cu zi si contribuie la supravietuirea noastra. Este important sa stii ce lucruri iti fac bine si care nu, astfel incat sa nu-ti faci rau, noteaza Playtech. Fumatul este periculos si are consecinte nefaste asupra sanatatii, iar majoritatea parintilor care fumeaza ar face orice ca sa ii determine pe copiii lor sa nu se apuce de acest viciu. Nu este cazul unor parinti din Rusia care si-au invatat copilul de doar doi ani sa fumeze si sa injure. Gestul revoltator a fost descoperit dupa ce parintii si-au filmat baietelul fumand si au incarcat clipul video pe mai multe retele de socializare. In videoclip se poate observa cu usurinta cum un copil de aproximativ doi ani trage cateva fumuri dintr-o tigara pe care chiar parintii i-au inmanat-o. Parintii nu il descurajeaza pe copil sa fumeze, din contra, sunt foarte amuzati de faptele micutului si rad in hohote. Mai mult decat atat, copilul stie perfect gestica pe care o implica fumatul si trage cu putere din tigara pentru a inhala fumul si a-l retine pret de cateva secunde in piept, conform Click Cand un asteroid a lovit Rusia, in anul 2013, cladirile s-au prabusit si 1500 de persoane au fost ranite in urma evenimentului. Insa NASA a creat cateva arme ale viitorului pentru a proteja omenirea de un episod similar. Daca un asteroid va lovi Pamantul, exista numeroase scenarii sumbre pentru oameni. Daca avem suficient noroc pentru a evita impactul in sine, exista alte efecte pe care coliziunea le poate produce. De exemplu, un impact al unui asteroid cu Pamantul poate crea un suflu atat de puternic, incat toate membrele corpului nostru ar putea "zbura" la propriu. De asemenea, ar fi generate explozii de proportii, similare cu detonarile nucleare si, nu in ultimul rand, ar fi posibila provocarea unor tsunami care ar putea "inghiti" orase intregi in doar cateva secunde, scrie EVZ