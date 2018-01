Faze tari: Politia este pe urmele lor pentru ca au furat 44 de tone de ciocolata; Artefactele ciudate din Mexic lanseaza o noua conspiratie despre extraterestri; Politistii care au acceptat pizza ca spaga

In Germania, Politia este in cautarea unor hoti de ciocolata. Acestia au furat in jur de 44 de tone de ciocolata din sudul Germaniei transportate in doua remorci de camioane, iar politistii nu pot sa le dea de urma. Politia a declarat recent ca remorcile incarcate cu ciocolata in valoare de 400.000 de euro au fost furate vineri seara, 26 ianuarie, dintr-un parc industrial din Freiburg. Unul a fost gasit sambata tras de un camion polonez care se oprise la un popas langa granita dintre Germania si Franta. Soferul a fugit pe jos, iar remorca gasita era inca plina cu ciocolata furata. A doua remorca a fost gasita in Lahr, de asemenea langa granita cu Franta, insa doua treimi din ciocolata si hotul au disparut, informeaza Click. Spre deosebire de afirmatiile anterioare, care sugereaza ca extraterestrii traiesc pe planete indepartate, noua teorie sugereaza ca acestia au vizitat in trecut Pamantul. Asta pentru ca s-au descoperit artefacte infricosatoare si sculpturi ciudate langa o pestera misterioasa din Mexic. Potrivit rapoartelor, artefactele sunt vechi de 5.000 de ani. Unele sculpturi au ochi anormal de mari si un cap proeminent, trasaturi care nu se regasesc in nicio alta specie care a trait vreodata pe Pamant. Acesti conspirationisti acuza NASA ca ascunde adevarul oamenilor, sustinand ca este imposibil ca o multime de oameni de stiinta, care lucreaza la un proiect de doua miliarde de dolari, sa ignore astfel de descoperiri valoroase, scrie Playtech. Schimbul de pizza pe locuri moca de parcare pare un aranjament destul de bun, genul de troc pe care l-ai face cu colegul tau de apartament, in primul an de facultate. Patru politisti din Salt Lake City aparent au acceptat oferta asta delicioasa timp de doi ani, lucru pentru care au fost si concediati. Jeff Clegg, un fost ofiter rutier, a declarat pentru KUTV ca echipa sa a ajuns la o intelegere cu Amrol Hararah, proprietarul localului Sicilia Pizza & Kitchen. Daca dadeau de un vehicul cu un meniu de pizza pe bord, acesta apartinea proprietarului sau unui angajat si nu aplicau amenzi, chiar daca contorul ar fi expirat de la sfarsitul secolului al XX-lea. La schimb, Clegg spunea ca politistii primeau pizza moca si un loc cald unde sa stea cand era frig. Clegg a spus ca fostul sau supervisor a facut intelegerea cu Hararah si ca era ingrijorat ca ar fi "agresat" de alti ofiteri daca nu ar accepta pizza din partea casei, potrivit Vice. Playtech realizeaza o lista cu acele teorii ale conspiratiei care, intr-un fel sau altul, s-au adeverit. 1. Intruniri secrete cu iz de cult ale elitelor. Majoritatea teoriilor conspiratiei au la baza ideea ca un grup puternic si secret de oameni controleaza lumea. Se pare ca exista o asa-zisa organizatie care s-a pastrat multa vreme secreta, printre membrii careia s-au numarat si mari lideri ai lumii. Clubul Bohemian Grove a fost fondat in 1872 si era menit ziaristilor si artistilor. 2. Armata SUA fura bebelusi morti pentru experimente. In anii 1950, guvernul american voia sa inteleaga cum este afectat corpul uman de armele nucleare si daca testele nucleare ar prezenta vreun risc pentru oameni. Pentru a afla aceste lucruri insa, aveau nevoie de mostre de tesut uman, motiv pentru care au furat cadavre.Specialistii au apelat la un proces meticulos pentru a reconstrui chipul unei adolescente ce a trait in urma cu 9.000 de ani. Procesul a avut la baza un craniu descoperit intr-o pestera din Grecia si dezvaluie cum au evoluat trasaturile faciale ale oamenilor de-a lungul mileniilor. Numele sau este Avgi si a trait in Grecia la sfarsitul Mezoliticului, moment in care societatea din regiune trecea de la vanatori-culegatori la agricultura. Specialistii au putut observa ca femeile din acea perioada aveau pometii proeminenti, sprancene groase si o adancitura la nivelul barbiei. In cadrul reconstructiei au participat endocrinologi, ortopezi, neurologi, patologi si radiologi. Echipa de reconstructie a fost condusa de Manolis Papagrigorakis, ce afirma ca, desi oasele faciale par sa apartina unei fete de 15 ani, dintii indica faptul ca avea 18 ani, scrie Descopera.