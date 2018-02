Faze tari: Bill Gates colaboreaza cu geneticienii ca sa creeze vaca "perfecta"; Au fost inventati papucii care-ti parcheaza musafirii si ochelarii care te slabesc; Cine este femeia care a incetat sa creasca de la un an

Camerele de supraveghere instalate acasa pentru mai multa siguranta pot deschide usile hotilor. Hackerii au creat un virus cu ajutorul carora controleaza aparatele. Se raspandeste atat de repede, incat expertii in securitate cibernetica abia reusesc sa tina pasul cu piratii cibernetici. In trei saptamani, numarul camerelor atacate s-a marit de aproape 4.000 de ori in toata Europa inclusiv la noi in tara. Hackerii ajung sa scaneze milioane de adrese IP. Cand gaseste dispozitivul pe care vrea sa il contamineze, incearca sute de mii de combinatii de parole pana o gaseste pe cea buna. In acel moment devin stapanii camerei de supraveghere, iar victima nu are cum sa banuiasca nimic. Atacul cibernetic poate fi oprit doar prin deconectarea aparatului si repornirea lui. Virusul se raspandeste insa foarte rapid, informeaza Digi24. Cercetatorii de la spitalul Universitar Northwestern din SUA au creat ochelarii inteligenti care nu ajuta numai vederea, ci si trateaza o serie de boli, de la diabet la ameteli. Sunt de asemenea de mare folos pentru slabire. Ochelarii sunt in prezent testati pentru tratamentul de prevenire a diabetului de tip 2. Functioneaza pe ideea ca ceasul biologic, care controleaza eliberarea de hormoni, este reglat de lumina. Compania Nissan Motor Co. din Japonia a dezvoltat un sistem prin care papucii se "parcheaza" singuri la intrarea unui han traditional, asteptandu-i pe musafiri sa-i foloseasca. Cand oaspetii termina sa-i foloseasca, papucii se duc singuri in pozitia lor initiala. Fiecare papuc este prevazut cu doua mici rotite, un motor si senzori care ii fac sa se deplaseze in coridorul cu podeaua de lemn folosind o forma de tehnologie ProPilot Park a Nissanului, simplificata, potrivit Click. . Bill Gates, fondatorul Microsoft, a donat 40 de milioane de dolari unei cauze nobile si, totodata, interesante. El colaboreaza cu cativa cercetatori in incercarea de a reproduce o vaca "practica": produce mai mult lapte si face fata temperaturilor ridicate. Optimizarea genelor ar putea fi o modalitate de a spori rezistenta unor animale. Prin izolarea trasaturilor genetice dorite din rasele de vaci din Europa si Africa, geneticienii spera sa proiecteze o vaca ce produce cantitati mari de lapte si este capabila sa reziste temperaturilor extrem de ridicate. "Poti avea o vaca de patru ori mai productiva", a declarat Gates intr-un interviu, potrivit Playtech. Darius il ajuta pe varul sau sa construiasca o casa intr-un copac, moment in care a cazut, iar o scandura de lemn de 1,5 metri a cazut peste el. Aceasta a ramas fixata din cauza surubului de 15 centimetri care i-a perforat creierul. Surubul nu a perforat doar craniul, ci si creierul sau, intrand in sinusul sagital superior. Vena se gaseste intre cele doua jumatati ale creierului si scoate sangele din creier, ducandu-l spe inima, iar daca este sparta, poate rezulta o hemoragie fatala. Dupa sapte ore de la eveniment, medicii au reusit sa inlature surubul, fiind nevoie de o interventie chirurgicala extrem de delicata, care a inclus inlaturarea fragmentelor de os pentru a putea manipula surubul. Medicii i-au pus in locul osului o placuta de titan si i-au facut cadou surubul, ca amintire pentru eveniment, scrie Descopera. Este deja adult, dar masoara doar 81 de centimetri si cantareste 13 kilograme. Malati Rishidev, din Nepal, abia poate sa mearga si refuza sa iasa in lume. De la varsta de 1 an, viata ei a devenit un adevarat cosmar. Nu a mai crescut nici un centimetru si nu s-a maturizat. Culmea este ca fetita s-a nascut perfect sanatoasa. Parintii ei, Mina Devi, de 45 de ani, si Ramesh Rishidev, de 50 de ani, erau prea saraci pentru a-si permite sa o duca la medici, ca sa vada ce se intampla cu ea. Autoritatile au refuzat sa creada ca are 19 ani pana ce parintii le-au aratat certificatul de nastere. Dupa ce s-a constatat ca Malati sufera de o maladie care acum nici nu mai poate sa fie diagnosticata, aceasta va primi un ajutor social de 20 de dolari (75 de lei) pe luna, noteaza Click.