Faze tari: Barbat amendat de politisti, dupa ce a alergat pe autostrada sa prinda avionul; Bill Gates lucreaza cu geneticieni pentru a crea "vaca perfecta"; Au ales sa se casatoreasca in baie

Un barbat din Marea Britanie a alergat peste 100 de km pe autostrada pentru a ajunge la aeroport. N-a prins avionul pentru ca "turul" lui a fost intrerupt de politie. Barbatul alerga cu castile in urechi pe banda de urgenta a unei autostrazi din Franta pentru a ajunge pe aeroportul din Lyon. Britanicul participase la o competitie cu obstacole in zapada, ce a avut loc in statiunea Valmorel din Savoie (Alpii francezi). Pentru ca se simtea in forma dupa cursa "Spartan Race", el a decis sa parcurga cei 170 de kilometri care il separau de aeroport tot in alergare, informeaza Click CEO-ul Microsoft a donat 40 de milioane de dolari pentru eforturi de cercetare care au miza de a crea o vaca ce poate produce mai mult lapte si poate supravietui in climat fierbinte. Prin izolarea trasaturilor genetice dorite de la vacile europene si africane, savantii scotieni de la GALVmed (Global Alliance for Livestock Veterinary Medicines) spera sa creeze o noua rasa de vaci care sa poata trai in zonele desertice, scrie Futurism. GALVmed are scopul de a imbunatati agricultura si medicina in Africa, iar acesta este unul dintre proiectele de acest gen, noteaza descopera.ro. Cand vine vorba de educatie sexuala, Romania are lipsuri grave la acest capitol. Acum 20 de ani, insa, nu stiai daca sa razi sau sa plangi cand primeai sfaturi. De fiecare data cand sunt adusi in discutie anii '90 in Romania, stii ca ai de-a face cu ceva intrigant, interesant ciudat, amuzant sau, din pacate, mai putin amuzant. Anii '90 s-au dus, dar amintirile ma chinuiesc si mai nou, ma chinuieste si un video aparut pe Facebook recent, uploadat pe YouTube acum vreun an dar produs de cineva cu un scop nobil, acum vreo douazeci de ani. Dupa 28 de ani de expunere la restul lumii, educatia sexuala e inca un domeniu la care nu excelam, din varii motive, relateaza Playtech. Maria Schulz si Brian au ales sa se casatoreasca in baie. Chiar daca acest eveniment a parut hilar, cei doi au fost nevoiti sa recurga la acest lucru din cauza faptului ca mama baiatului a avut o problema medicala. Aceasta a fost dusa la baie unde o echipa de paramedici i-au pus o masca de oxigen pe fata, iar ea a cerut sa asiste in continuare la eveniment, nedorindu-si sa piarda mommnetul in care fiul sau isi formeaza o familie. Conform Mirror, atat mama, cat si cei doi indragostiti au tinut ca femeia sa ramana pana la finalul cununiei. Acest lucru s-a intamplat din cauza faptului ca daca ar fi anulat ceremonia, acestia ar fi trebuit sa mai astepte inca 45 de zile pana ar fi avut din nou voie sa-si uneasca destinele, potrivit Click. Actrita australiana Nicole Kidman a marturisit ca ii place sa manance insecte si a si demonstrat acest lucru, intr-un proiect video realizat de revista Vanity Fair. Actrita in varsta de 50 de ani a facut o demonstratie a acestui "talent" ascuns al sau cand a participat la proiectul video "Secret Talent Theatre" al revistei Vanity Fair, scrie Mediafax. In acest videoclip, Kidman, imbracata foarte elegant, intr-un decor pe masura, se serveste din patru feluri de insecte, cu ajutorul unor betisoare chinezesti, consumandu-le cu zambetul pe buze. Mai precis, abordeaza "preparatele" ca pe niste bomboane. Din meniu au facut parte niste larve albastre vii - "extraordinare", a declarat actrita -, niste viermi cu gust "fructat", dupa parerea acesteia, niste greieri si cosasi prajiti, arata descopera.ro.