Faze tari: Arma din Counter Strike cumparata la pret de apartament; Dintr-o greseala a functionarilor, un caine a fost la un pas sa primeasca ajutor de somaj; Un ministru britanic si-a dat demisia pentru ca a intarziat la sedinta

Un simpatic ciobanesc german ar fi putut intra in istorie ca primul caine care a primit ajutor de somaj. Ryder ar fi fost mai "bogat" cu 360 de dolari pe saptamana. Incurcatura s-a produs la un birou de somaj din Michigan, SUA, scrie Washington Post. Acolo lui Ryder i s-a aprobat ajutor de somaj. Stapanul sau, Michael Haddock, a declarat ca a primit o notificare din partea Unemployment Insurance Agency (UIA) din Michigan in care era mentionat faptul ca "Michael Ryder" va primi 360 de dolari pe saptamana. Doar ca singurul Ryder care locuia la adresa mentionata pe plic era cainele lui, relateaza Click In viitor, oamenii ar putea utiliza geoingineria pentru a contracara schimbarile climatice. Insa, specialistii avertizeaza ca o intrerupere brusca a acestui proces va avea efecte severe asupra animalelor si plantelor. ''Cresterea rapida a temperaturilor dupa oprirea tehnicilor de geoinginerie va reprezenta o amenintare puternica a mediului inconjurator si a biodiversitatii,'' afirma coautorul lucrarii Alan Robock, profesor din cadrul Universitatii Rutgers. ''Daca geoingineria se va opri brusc, efectele vor fi devastatoare, asadar pulverizarea dioxidului de sulf in atmosfera va trebui diminuata treptat,'' a adaugat el, citat de site-ul descopera.ro Jocurile video pot crea dependenta, la fel ca alte lucruri in exces, iar in cele mai extreme cazuri, asta ar putea duce la probleme grave de sanatate. Daca esti pasionat de jocuri, probabil ai avut parte de sesiuni de gaming care s-au intins ceva mai mult decat trebuia. Cand ai de-a face cu un joc bun, e greu sa refuzi inca o runda de actiune, mai ales daca joci ceva multiplayer si te-ai adunat cu altii pe Skype. S-ar putea sa nu fie ziua ta norocoasa, insa, daca te apuci de jocuri si prinzi radacini in scaun. Un jucator din China a reusit performanta nefasta de a ramane paralizat dupa ce s-a jucat mult mai mult decat ar fi normal, recomandat, uman sau cum vrei sa-i spui, scrie Playtech. Un ministru britanic s-a simtit rusinat pentru ca a intarziat la o sedinta si si-a prezentat demisia. Gestul lui Michael Bates, ministrul pentru Dezvoltare Internationala, a facut inconjurul lumii si i-a adus popularitate peste noapte. Lordul Bates (56 de ani), care face parte din Partidul Conservator, a intarziat zilele trecute la o sedinta in Parlament. Pe langa faptul ca n-a ajuns la timp, politicianul nu era pregatit nici sa raspunda la unele intrebari ce tineau de activitatea ministerului pe care-l conduce, scrie The Independent, citat de Click In mod surprinzator, cineva s-a gandit ca este o idee buna sa ￯investeasca￯ 60.000 de dolari intr-o pusca din Counter Strike Global Ofensive sau CS:GO. Avand in vedere valoarea astronomica pe care a cheltuit-o un tanar in CS:GO, ai fi tentat sa crezi ca cifra de 60.000 de dolari se reflecta intr-un avantaj in fata competitiei din joc. Nu este deloc asa. Pretul absurd a fost dat pe un skin digital. Practic, a cumparat o husa mai pretentioasa pentru o arma la care poate avea acces oricine. Creatorii de skinuri pentru obiecte din CS:GO genereaza profituri destul de mari, dar nu te-ai astepta ca cineva sa-si poata cumpara un apartament dintr-un obiect care, in mod real, nu exista, conform Playtech.