Faze tari: Hot inventiv si harnic. Un chinez a furat 800 de metri de asfalt de pe un drum; Vehiculul revolutionar creat de doi romani nonconformisti in urma cu aproape 100 de ani. Putea sa circule pe apa si pe uscat; Salvare pentru vara: poti sa "dresezi" tantarii sa nu te atace

. Ziarele vremii au surprins un moment inedit pentru inceputul anilor 1900, cand doi banateni si-au adaptat bicicleta ca sa poata circula cu ea si pe uscat si pe apa. Ceea ce au inventat cei lugojeni poate fi considerat un stramos al hidrobicicletei. "Diferenta notabila este ca ei au folosit o bicicleta de strada montata pe un cadru care plutea, fiind sustinut de trei corpuri plutitoare. Pedalele de la bicicleta actionau nu numai roata din spate, ci si un dispozitiv cu palete, asemanatoare zbaturilor, montate in partea din spate. Ghidonul actiona, la randul lui, o carma numita balans care dadea posibilitatea intoarcerii vehiculului pe apa. Insa marea deosebire fata de hidrobicilceta din prezent era destinatia ineditului vehicul. Josef Lung si Johann Agnes nu au dorit sa aiba o bicicleta care sa mearga doar pe apa Timisului, ci si una cu care sa se plimbe prin oras! Asa ca partea plutitoare putea fi ridicata la nevoie, iar bicicleta redevenea un vehicul de oras", informeaza Cristian Ghinea, citat de Adevarul. Un grafic de pe blogul lui Bill Gates ilustreaza ca un tantar produce mai multe decese pe an decat orice animal de pe planeta. Aceasta insecta are o reputatie pentru raspandirea bolii in intreaga lume si, pe langa toate acestea, desi nu e la fel de grav, tantarii sunt poate cele mai enervante insecte. In orice caz, o echipa de cercetatori aduce o metoda surprinzatoare si potential revolutionara impotriva insectelor: abilitatea de a instrui tantarii. Potrivit studiului publicat in "Current Biology", atunci cand ridici mana sa lovesti tantarul care se apropie de tine, el invata sa asocieze mirosul tau cu o experienta care-i pune viata in pericol. Astfel, el te-ar evita in viitor, scrie Playtech. . Impins de saracie, un chinez a indepartat asfaltul pe o portiune de 800 de metri de drum si l-a vandut unei uzine. Hotul a actionat intr-o singura noapte. Un chinez a inchiriat un excavator si s-a pus pe furat asfaltul unui drum devenit putin circulat in ultimul timp. Intr-o singura noapte, hotul a furat 500 de tone de asfalt de pe o portiune de 800 de metri. Acesta a transportat materialul la o uzina din apropiere si a primit in schimb 5.000 de yuani (aproximativ 640 de euro). Fapta a fost semnalata de mai multi sateni deranjati de zgomotul produs de excavator. "Nimeni nu mai merge pe aici. De ce sa nu iau betonul si sa fac putini bani?", a declarat hotul, care a fost dus intre timp in arest, potrivit Adevarul. . Desi cocktailul colorat cu cerneala si decorul de glob ocular adevarat pare ceva comandat de cei mai nesuferiti utilizatori de Instagram, criticul de restaurante Pat Nourse spune ca acestia vor fi dezamagiti. "Negreala din margarita este obtinuta cu pudra de carbune, iar paharul e pudrat cu sare neagra", a scris Nourse. "Asta pare sa atenueze aroma de tequila, mezcal si lime, la fel de oribil ca fotografierea acestuia." Ochiul de taur (pe care Nourse la identificat gresit ca fiind de porc) este doar in scop pur decorativ si nu este menit a fi mestecat, inghitit sau lins. Intreaga estetica a restaurantului pare la fel de dezorientata si opulenta ca si muzeul in sine. Odata ce-ai ajuns in sala, masa ta ar putea fi decorata cu un bol in forma de vulva, relateaza Vice. De-a lungul timpului, fanii desenelor animate au cautat sa umple golurile din show-urile preferate si sa gaseasca explicatii acolo unde nu parea sa existe vreuna. 1. Teorii ale conspiratiei despre "Curaj, cainele fricos". Unii cred ca monstrii din desen erau, de fapt, oameni normali care ii vizitau pe Muriel si Eustace, dar pe care Curaj nu ii cunostea. Mai mult, casa in care traiau nu se afla in mijlocul pustietatii - aceasta era doar perspectiva lui Curaj, care nu era scos vreodata la plimbari, pentru ca stapanii lui erau destul de batrani. 2. O teorie neasteptata, dar posibila, este ca universul filmului cu Aladdin este plasat in viitor. Exista mai multe dovezi in acest sens. In primul rand, Duhul a spus ca a ramas blocat in lampa timp de 10.000 de ani. Daca luam in considerare ca Duhul face foarte multe referinte legate de pop culture, teoria are si mai mult sens, scrie Playtech.